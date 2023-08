In Kürze startet des Wacken Open Air und lockt wieder Metalheads aus der ganzen Welt nach Schleswig-Holstein. Kurz vor Start geben die Veranstalter noch einige Neuerungen bekannt. Unter anderem wird dem verstorbenen Motörhead-Frontmann Lemmy eine besondere Ehre zuteil.

Ab Mittwoch herrscht in Wacken wieder Ausnahmezustand. Vom 2. bis zum 5. August steht das schleswig-holsteinische Dorf im Kreis Steinburg ganz im Zeichen des Heavy Metal. 85.000 Musikfans aus der ganzen Welt werden erwartet, wenn Bands wie Iron Maiden, Uriah Heep, Helloween, Megadeth, Heaven Shall Burn und Kreator zum Moshen und Headbangen aufspielen. Wer sich im Vorfeld einen genauen Plan mit seinen Lieblingsbands machen möchte, kann das jetzt tun. Die aktualisierte Running Order steht auf der Webseite sowie in der Wacken-App zur Verfügung.

Bereits seit vergangenem Jahr steht das diesjährige Motto fest. Das Open-Air steht ganz im Zeichen der "Wikinger-Kultur", nachdem die als Wikinger verkleideten Fans 2022 die Schlacht gegen ihre als Zombies kostümierten Gegenspieler für sich entscheiden konnten.

Mehr Programm fürs Geld

Der Vorverkauf startete direkt im Anschluss ans Wacken 2022 und innerhalb von nur fünf Stunden waren bereits alle Ticktes verkauft. Für den erhöhten Preis von 299 Euro für das gesamte Wochenende gibt es in diesem Jahr aber auch noch so einiges mehr zu erleben.

Neben den unzähligen Musikacts erwartet die Festival-Besucher natürlich auch wieder ein spannendes Rahmenprogramm, darunter Schwertkämpfe, Feuershows, Spoken-Word-Performances und das alljährliche Metal-Karaoke. Außerdem geht es in diesem Jahr zum ersten Mal bereits am Mittwoch los. Um 15.30 Uhr öffnen sich dann die Tore zum Infield.

Auch musikalisch wurde noch mal aufgestockt. Neu dabei sind gleich am Mittwoch die Broilers, Phil Campbell & The Bastard Sons, Ankor und Deine Cousine. Höhepunkt des ersten Abends ist aber die 40th Anniversary Show von Doro auf der Hauptbühne. Dabei sind illustre Gäste wie Hansi Kürsch (Blind Guardian), Joey Belladonna (Anthrax), Mikkey Dee (Scorpions/Motörhead), Phil Campbell (Phil Campbell & The Bastard Sons/Motörhead) und Sabina Classen (Holy Moses).

Lemmy Kilmisters Asche kommt nach Wacken

Eine langjährige Geschichte verbindet das Wacken mit Motörhead und so kehrt der 2015 verstorbene Frontmann Lemmy Kilmister an seine alte Wirkungsstätte zurück, um hier eine letzte Ruhestätte zu finden und mit einem besonderen Akt geehrt zu werden. Die "Lemmy Forever"-Festivitäten sollen das Leben einer "prägenden Ikone des Rock'n'Roll zelebrieren sowie sein Vermächtnis und seine fortdauernde Präsenz als eine der herausragenden Persönlichkeiten in Kunst und Kultur weltweit hervorheben". Auch seine langjährigen Bandkollegen Phil Campbell und Mikkey Dee werden dabei sein.

"Dass Lemmy zurück nach Wacken kommt, ist uns eine große Ehre - wie groß lässt sich kaum in Worte fassen", so Veranstalter Thomas Jensen. "Wir werden ihm einen Ort des Andenkens schaffen, der seiner Bedeutung für ein ganzes Genre und darüber hinaus gerecht wird." Und Kollege Holger Hübner fügt hinzu: "Zwischen Motörhead und dem W:O:A gab es immer eine besondere Verbindung, kaum eine Band spielte öfter bei uns. Dass seine Reise auch hier endet, wird auf ewig etwas Besonderes bleiben."

Wacken-Wetter bleibt unbeständig

Fest steht zudem, dass sich die Besucher auf die beinahe traditionell zum Wacken gehörende Schlammschlacht vorbereiten müssen. Am Hauptanreisetag, also dem Dienstag, seien immer wieder Schauer und auch vereinzelte Gewitter zu erwarten, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes. "Die können vereinzelt auch mal stärker ausfallen." Der Mittwoch soll ein bisschen trockener starten, "am Vormittag kommt aber auch wieder ein Regengebiet mit teilweise schauerartig verstärktem Regen oder Gewittern in die Region", heißt es weiter. Erst in Richtung Freitag sehe die Vorhersage ein bisschen besser aus.

Um schon auf der Zugfahrt nach Hamburg oder Itzehoe in Stimmung zu kommen, ehe man in einen der bereitgestellten Shuttle-Busse umsteigt, bietet sich die RTL+ Serie "Legend of Wacken" an, in der Charly Hübner und Aurel Manthei als Wacken-Gründer Holger Hübner und Thomas Jensen zu sehen sind. Erzählt wird die stark fiktionalisierte Entstehungsgeschichte des Festivals.

Zudem gibt es bei RTL+ Musik einen Podcast, der sich ebenfalls dem Thema Wacken widmet. Nilz Bockelberg und Torsten Groß sprechen darin mit jeder Menge Gästen über das Event. Weitere Folgen werden am Wochenende aufgenommen.