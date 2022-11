Zwar ist Mariah Carey nicht allein für ihren Hit "All I Want For Christmas Is You" bekannt, dennoch ist er ein Meilenstein in ihrer Karriere. Dass Weihnachten eine besondere Bedeutung für die 52-Jährige hat, liegt allerdings nicht an diesem Erfolg, sondern an ihrer schwierigen Kindheit, wie sie in einem Interview erklärt.

Wer sich musikalisch das Jahr über nicht sonderlich für Mariah Carey interessiert, kommt an Weihnachten um ihr "All I Want For Christmas Is You" dennoch ebenso wenig herum wie um den Wham!-Hit "Last Christmas". Das liegt auch daran, dass die 52-Jährige ein Fan des Fests ist und sie schon allein deswegen mit großer Freude Musik dafür produziert.

Wie sie jetzt in einem Interview mit dem "W Magazine" erzählt, geht ihre Liebe zur besinnlichen Zeit aber noch deutlich weiter. Weihnachten hat demnach eine besondere Bedeutung für die Sängerin. Es "macht mich glücklich. Doch die Leute denken, ich hätte ein Leben wie eine Prinzessin oder was auch immer, eine Art märchenhafte Existenz, aus der ich einfach aufgetaucht bin und sagte: 'Hier bin ich!' Aber das ist nicht der Fall."

Ihre Kinder "können sein, was sie sein wollen"

Carey wuchs im US-Bundesstaat New York mit zwei Geschwistern auf. Ihr Vater hat afro-amerikanische und venezolanische Wurzeln, ihre Mutter irische, die beiden wurden allerdings früh geschieden. In ihrer Kindheit und Jugend sah sich Carey immer wieder rassistischen Anfeindungen ausgesetzt, was bei ihr Spuren hinterließ. Sie fühle sich immer noch wie dieses verlorene Kind, "das sehr viele Nerven brauchte, um zu glauben, dass es in dieser Welt überhaupt irgendetwas erreichen könnte", sagte sie unter anderem schon 2019.

"Aber wenn man mit einem verkorksten Leben aufwächst und dann die Möglichkeit hat, sein Leben so zu gestalten, wie man es sich wünscht? Das ist Freude für mich", erklärt sie nun im Interview. "Deshalb möchte ich, dass meine Kinder alles haben, was sie haben können. Ich möchte, dass sie verstehen, dass sie alles sein können, was sie sein wollen." Mariah Carey hat mit ihrem Ex-Mann Nick Cannon die heute elf Jahre alten Zwillinge Moroccan und Monroe. Das Paar ist seit 2016 geschieden. Cannon ist mittlerweile zwölffacher Vater.

Neuer Job am Broadway

Die Idee, 1994 ein Weihnachtsalbum zu machen, kam seinerzeit dennoch von ihrer Plattenfirma. Dem "W Magazine" berichtet sie: "Es war noch sehr früh in meiner Karriere, und ich dachte, es sei ein bisschen früh für mich, das zu tun, aber ich dachte mir: 'Nun, ich liebe Weihnachten.' Ich hatte als Kind einige sehr traurige Weihnachten, aber ich versuche immer, das helle Licht darin zu finden."

Die diesjährige Adventszeit über hat Mariah Carey allerdings noch mehr zu tun, als nur Weihnachten vorzubereiten. Sie ist als Co-Produzentin des Musicals "Some Like It Hot" am New Yorker Broadway eingestiegen. Wie der Titel (zu Deutsch: "Manche mögen's heiß") erahnen lässt, handelt es sich um eine Adaption des gleichnamigen Films aus dem Jahr 1959 mit Marilyn Monroe, Tony Curtis und Jack Lemmon. Die Premiere soll laut Veranstalter bereits am 11. Dezember sein.