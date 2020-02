Dem ehemaligen Filmmogul Harvey Weinstein dürften die schlimmsten Jahre seines Lebens bevorstehen, wandert er doch nächsten Monat wegen sexueller Vergehen in den Knast. Seiner Ex dagegen, Georgina Chapman, scheint es zwei Jahre nach der Scheidung wieder bestens zu gehen - auch dank Adrien Brody.

Während sich Harvey Weinstein auf seine vermeintliche Zeit im Gefängnis vorbereitet, kann seine Ex-Frau Georgina Chapman positiv in die Zukunft blicken - in den Armen von Adrien Brody. Erste Gerüchte über eine Beziehung der beiden kamen bereits im Herbst letzten Jahres auf. Nun soll eine Quelle "Page Six" bestätigt haben, dass die Designerin und der Oscar-Gewinner noch immer liiert sind.

Ironischerweise sollen sich die beiden über Weinstein kennen. Der gestürzte Filmmogul und der Hollywoodstar arbeiteten für die Filme "Die Hollywood-Verschwörung" und "Jailbreakers" zusammen. Gefunkt haben soll es zwischen Chapman und Brody bei einem Event in Puerto Rico, von dem es Fotos gibt, auf denen sie bei Cocktails an einem Tisch sitzen und sich vertraut unterhalten.

"Eine Frau in einer scheiß Situation"

Chapman und Weinstein lernten sich 2003 kennen und lieben, als der Produzent noch mit seiner ersten Ehefrau verheiratet war. 2007 gaben sie sich das Jawort. Gemeinsam haben sie zwei Kinder: die neunjährige India und den drei Jahre jüngeren Dashiell.

Nachdem mehr als 90 Frauen Weinstein der sexuellen Belästigung beschuldigt hatten, kündigte Chapman im Oktober 2017 an, sich von Weinstein scheiden zu lassen. Sie fühle mit all den Frauen, "die durch die unentschuldbaren Handlungen unermessliches Leid erlitten haben", teilte sie damals im Interview mit dem "People"-Magazin mit.

Dem Modemagazin "Vogue" sagte die 43-Jährige nach der Scheidung, sie wolle nicht als weiteres Opfer ihres Ex-Mannes gesehen werden, "weil ich nicht glaube, dass ich eins bin." Sie sei "eine Frau in einer scheiß Situation, aber in keiner einzigartigen."