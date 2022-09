"Was für eine unglaubliche Frau"

Die Queen mit einer Fotobombe: Vor acht Jahren machen zwei australische Hockey-Nationalspielerinnen ein Selfie, als plötzlich Elizabeth II. auftaucht. Ihnen gelingt ein herrlicher Schnappschuss.

Dieses Selfie wird nur schwer zu übertreffen sein. Als sich 2014 bei den Commonwealth Games im schottischen Glasgow zwei australische Hockey-Nationalspielerinnen fotografieren, gesellt sich im Hintergrund eine ältere Dame dazu: Queen Elizabeth II. Sie scheint sich prächtig zu amüsieren.

Entstanden ist das Bild im Juli vor acht Jahren. Jayde Taylor und Brookie Peris vom australischen Hockeyteam schossen nach dem 4:0 Sieg über Malaysia ein Erinnerungsfoto, als die Königin auftauchte. Die Monarchin blickt dabei überaus freundlich. Taylor veröffentlichte das Foto stolz auf Instagram und Twitter - es ging viral.

Das Selfie habe für schöne Emotionen im Team gesorgt, sagte die ehemalige Verteidigerin vor Kurzem der Zeitung "The West Australian", die mit ihrem Team später die Goldmedaille gewann. "Ich liebe das Foto", so Taylor. "Sie hat einfach nur gelächelt und genickt … Was für eine unglaubliche Frau."