Seit 27 Jahren gibt Jan Fedder im "Großstadtrevier" den raubeinigen, aber herzlichen Polizisten "Dirk Matthies". Nun muss er jedoch wegen einer Verletzung pausieren. Nicht der erste gesundheitliche Rückschlag für den Schauspieler.

Die Gesundheitsprobleme bei Jan Fedder reißen einfach nicht ab. Abermals muss der Schauspieler die Dreharbeiten für die seit Jahrzehnten erfolgreiche ARD-Serie "Großstadtrevier" aussetzen.

"Jan Fedder befindet sich wegen einer Verletzung am Sprunggelenk in medizinischer Behandlung und wird voraussichtlich für einige Wochen ausfallen", heißt es in einer Mitteilung der ARD. Der 64-Jährige war am vergangenen Wochenende offenbar gestürzt.

Von Karzinom bis Rollstuhl

Seit 1992 ist Fedder in seiner Paraderolle als "Dirk Matthies" eines der Aushängeschilder der Serie, die bereits in ihre 33. Staffel geht. Seit Anfang Mai bis zum Jahresende 2019 sollen in Hamburg und Umgebung 16 neue Folgen entstehen. Die Ausstrahlung ist im ersten Quartal 2020 geplant.

Fedder ist seit einigen Jahren immer wieder von schlimmen Krankheiten geplagt. 2013 wurde bei dem Schauspieler ein Mundhöhlen-Karzinom diagnostiziert, das eine Strahlenbehandlung erforderte. Nach diversen Knochenbrüchen, einem entzündeten Bluterguss, der 2014 mehrfach operiert wurde, und einer weiteren Knieverletzung vor drei Jahren ist der TV-Star seit einiger Zeit auf einen Rollstuhl angewiesen.

Die Strafe Gottes?

"Der Rollstuhl gehört jetzt halt zu meinem Leben", sagte Fedder im Juni 2019 in einem Interview mit der "Bild am Sonntag". Gehadert habe er damit anfangs schon, allerdings sehe er das als Konsequenz seines exzessiven Lebensstils, "mit Alkohol, mit Drogen, Zigaretten und wunderbaren Frauen. Da ist der Rollstuhl jetzt die Strafe. Ich habe es 60 Jahre krachen lassen. Jetzt hat der liebe Gott entschieden, dass ich den Rest meines Lebens im Rollstuhl durch die Gegend fahre". Trotzdem sei sein Lebenswille ungebrochen, so Fedder weiter.

Der gebürtige Hamburger hat in zahlreichen TV-Formaten mitgewirkt und dabei nicht selten den Vorzeige-Hanseaten gemimt. "Großstadtrevier" ist jedoch das Format, dem er mit Abstand am längsten treu geblieben ist.