Im Sommer verkündet Youtuberin Dagi Bee ihre Schwangerschaft. Nun ist die 27-jährige Influencerin zum ersten Mal Mutter geworden. Kurz vor Heiligabend erblickt der Sohn der Düsseldorferin das Licht der Welt.

Die Influencerin Dagi Bee hat ihr erstes Kind bekommen. Ihr Sohn kam einen Tag vor Heiligabend auf die Welt, wie die 27-Jährige mitteilte. "Am 23.12 haben wir die Liebe unseres Lebens kennengelernt. Wir sind so unglaublich stolz und können unser Glück einfach nicht fassen! Er ist einfach perfekt. Wir lieben dich so sehr", schrieben Dagi Bee und auch ihr Ehemann, der Kameramann Eugen Kazakov, auf Instagram. Der Sohn trägt demnach den Namen Nelio.

Im August hatte Dagi Bee die Schwangerschaft in einem Video öffentlich gemacht. In dem Clip zeigte sie zunächst private Momente mit ihrem Ehemann, ehe sie am Ende ihren schon deutlichen Babybauch präsentierte. Die Düsseldorferin ist seit 2015 mit Kazakov liiert. Ende Juni 2018 gab sich das Paar auf Ibiza das Jawort.

Dagi Bee, die bürgerlich Dagmar Kazakov (geborene Ochmanczyk) heißt, wurde zunächst als Freundin des Youtubers Liont bekannt, in dessen Videos sie hin und wieder auftrat. Die beiden waren von 2011 bis 2015 zusammen. Seit 2012 veröffentlicht Dagi Bee eigene Videos zu den Themen Mode, Styling und Kosmetik. Schnell entwickelte sich die Düsseldorferin zu einem der größten deutschen Youtube-Stars. Heute hat die 27-Jährige auf der Videoplattform fast 4 Millionen Abonnenten und mehr als sechs Millionen Anhänger auf Instagram.

Mittlerweile ist Dagi Bee auch im Fernsehen präsent. So hatte sie unter anderem bereits Auftritte in Shows wie "Grill den Henssler" und "Schlag den Star". Auch auf die große Leinwand hat sie es bereits geschafft. In mehreren Kinofilmen, darunter "Fack ju Göhte 2", war sie in Nebenrollen zu sehen.