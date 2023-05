Wenn einer die Jugend von heute garantiert nicht versteht, dann sind es die Freiburger Kommissare Tobler und Berg. Und natürlich müssen genau die in einem Erklär-"Tatort" zum Thema ermitteln. Ob das gut geht, lesen Sie hier.

Was passiert?

In einem Rhein-Wehr unweit von Freiburg fischt die Polizei den Körper eines jungen Mannes aus dem Wasser. Weil Kommissarin Tobler (Eva Löbau) einen "kleinen Familien-Notfall" mit ihrer schwer pubertierenden Nichte zu lösen hat, muss Kollege Berg (Hans-Jochen Wagner) schon mal allein losermitteln. Die Spur führt schnell zu den beiden besten Freunden des Ermordeten, Zóe (Caroline Cousin) und Paul (Christian Schmidt). Die beiden sind nicht nur Halbgeschwister und ein heimliches Liebespaar, sondern offenbar auch wegen hoher Schulden bei einem lokalen Drogendealer in großen Schwierigkeiten.

Worum geht es wirklich?

Halbgeschwister und voll verliebt: Zóe (Caroline Cousin) und Paul (Christian Schmidt). (Foto: SWR/Benoît Linder)

Der Name des "Tatorts" verrät es bereits: "Das geheime Leben unserer Kinder" will die tiefen Risse zeigen, die auch dort entstehen können, wo man vermeintlich eng beisammen lebt. Die Patchwork-Familie der beiden Halbgeschwister muss dabei dann für so ziemlich alles herhalten, was gerade so an Themen zu haben ist, inklusive Kryptospekulation und Klimaangst. Den Abstauber gibt Toblers Nichte, die in einer unseligen Nebengeschichte vor sich hin rebellieren darf.

Wegzapp-Moment?

Der Plural muss her, es gibt nämlich jede Menge. Zum Beispiel die Szene, in der Tobler und Berg im Stau stehen und zwei Jugendlichen auf einem E-Roller hinterherschauen. Berg regt sich auf, Tobler beschwichtigt: "Wenn's die Dinger schon in den 90ern gegeben hätte, wären wir damit auch rumgekurvt." Sagt man eigentlich noch "cringe"?

Wow-Faktor?

Erstaunlich ist höchstens, wie viele Klischees in eine Film-Familie passen.

Wie ist es?

4 von 10 Punkten. Ob die Macher von "Das geheime Leben unserer Kinder" bei der Namensfindung bewusst mit den Worten gespielt haben, wird aus dem Film nicht klar. Bezeichnenderweise klingt aber nicht nur der Titel nach einem Dokufilm (über Bäume), auch die Perspektive ist die gleiche: Von oben herab und übererklärend. Erschwerend hinzu kommt, dass sich der Schwarzwald-"Tatort" einmal mehr nach recht vielversprechendem Beginn in seinen Geschichten und Nebengeschichten verstrickt und sich zieht wie ein Kaugummi. Das wird der Jugend nun wirklich nicht gerecht.