Thomas Hermanns schlägt die Hände vors Gesicht, Daniel Hartwich hält sich die Ohren zu und Max Giermann verwandelt sich in Klaus Kinski: Beim Start der neuen "Zeig und Deine Stimme"-Staffel duellieren sich musikalische Extreme.

Im vergangenen Jahr noch unter dem Banner "I Can See Your Voice" erfolgreich unterwegs, geht die rasante Rateshow mit musikalischem Anstrich in diesem Sommer unter dem Titel "Zeig uns Deine Stimme" an den Start. Regeltechnisch nur pointiert verändert stehen abermals acht vermeintliche Gesangstalente, ein prominentes Rate-Team (Chantal Janzen, Max Giermann, Thomas Hermanns, Anna Loos, Yvonne Catterfeld) und ein in Richtung Geldsegen schielendes Zweier-Gespann ohne TV-Background im Mittelpunkt des Geschehens.

Satte 25.000 Euro können am Ende der Show für Nico und Jonathan aus Frankfurt am Main rausspringen - eine Aussicht, bei der nicht nur die beiden Kandidaten, sondern auch Rate-Promi Yvonne Catterfeld aufgeregt in die Hände klatscht. Letztgenannte stimmt am Ende der Show ein Duett mit dem übriggebliebenen Schwindler oder Top-Sänger an. In mehreren Runden pickt sich das verlobte Kandidaten-Paar ein Performance-Duo aus, das dann im irreführenden Playback-Modus gegeneinander antritt. In jeder Runde können 2500 Euro festgezurrt werden. Alle Klarheiten beseitigt? Na dann los!

Mediterraner Balzpop versus großes Soul-Kino

In der ersten Runde stehen sich die Folkloretänzerin und die Speditionskauffrau gegenüber: "Soul gegen Schwarzwald, find ich gut!", grinst Comedy-Ikone Thomas Hermanns. Nach einem kurzen Sound-Duell, bei dem mediterraner Balzpop auf der einen und großes Soul-Kino auf der anderen Seite für große Augen und offene Münder sorgen, entscheidet sich das Rate-Duo aus Hessen für die Speditionskauffrau: "Das klang irgendwie alles zu perfekt", sagt Max Giermann. Auf der "Bühne der Wahrheit" entscheidet sich, ob die Kandidaten und die Promis richtig liegen oder nicht. Nun singt die Speditionskauffrau live - und sie liefert ab. Mit einer ausdrucksstarken "König der Löwen"-Performance zeigt die Powerfrau, dass sie nicht nur im Bereich Logistik, sondern auch auf der großen Bühne die Nase vorn hat.

In jeder Runde können 2500 Euro festgezurrt werden. Alle Klarheiten beseitigt? Na dann los! (Foto: RTL Stefan Gregorowius)

Der überraschende Debüt-Auftritt markiert den Anfang einer Rate-Sause im Achterbahnfahrt-Modus, bei dem das Kandidaten-Paar schon bald alle bereits durchdachten Hochzeitspläne davonschwimmen sieht ("Mit dem Gewinn wollten wir unsere große Hochzeitsfeier finanzieren"). Zwei weitere Rate-Niederlagen später ist die Stimmung komplett am Boden: "Bei unserer Hochzeit gibt's nur Wasser und Brot", jammert Nico. Auch die permanent daneben liegenden Promis scheuen mittlerweile jeden Kamerakontakt: "Kann uns vielleicht mal einer nach Hause schicken", grummelt Thomas Hermanns.

Trip durch die Moll-Hölle

Wenige Minuten später wendet sich aber das Blatt. Im Duell zwischen dem Zimmermädchen und dem Vermögensberater liegen die Kandidaten endlich richtig. Auf der "Bühne der Wahrheit" outet sich das Zimmermädchen als jaulende Karaoke-Amateurin. Der dreiminütige Trip durch die Moll-Hölle wird gefeiert wie Silvester. Plötzlich liegen sich alle in den Armen. Von nun an zeigt die Ratekurve steil nach oben.

Als der ausgewählte Eiskunstläufer zum Mikrofon greift, gibt ihm Parodie-Weltmeister noch schnell etwas mit auf den Weg: "Wenn du singen kannst, hau ich dir in die Fresse, du dumme Sau!", krakelt Klaus Kinski, äh… Max Giermann. Die Drohung zeigt Wirkung. Abermals schallt Katzengejammer durch das TV-Studio. Die Folkloresängerin legt sogar noch eine Schippe drauf: "So schlecht muss man auch erstmal singen können", resümiert Moderator Daniel Hartwich.

Kann der Dessousverkäufer singen?

Im großen "Fakt oder Fake"-Finale setzt sich der glatzköpfige Dessousverkäufer gegen den im schnieken Anzug antretenden Vermögensberater durch. Aber kann der Lingerie-Experte auch wirklich singen? Ein Duett mit Yvonne Catterfeld soll Klarheit bringen. Während sich das optisch ungleiche Paar in Richtung Bühne orientiert, entscheiden sich Nico und Jonathan für die Sicherheitsvariante. Soll heißen: Statt auf Risiko zu gehen und mithilfe der (hoffentlich) professionellen Gesangskünste des Dessousverkäufers satte 25.000 Euro einzustreichen, nehmen die Frankfurter lieber die "sicheren" 10.000 Euro, die sie bis dato erspielt haben, mit nach Hause.

Dann ist es endlich so weit. Und es kommt, wie es kommen musste: Der stämmige Dessousverkäufer entpuppt sich als Bariton-Maschine, die nicht nur in der Oper, sondern auch auf der großen Pop-Bühne zu glänzen weiß. Das Kandidaten-Paar nimmt es gelassen: "Mit 10.000 Euro kann man auch eine tolle Hochzeit feiern!", freut sich Jonathan. Da ist was dran.