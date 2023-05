In einem emotionalen Herzschlagfinale ertanzen sich Anna Ermakova und ihr Parkettpartner Valentin Lusin den Sieg bei "Let's Dance". Trotz Punkterekord bringen erst die Stimmen der Zuschauer die Entscheidung.

Es dauerte 12 Sendungen, nun stehen die Sieger der 16. Staffel von "Let's Dance" fest: Anna Ermakova und Valentin Lusin. In einem Herzschlagfinale haben sie sich den Pokal der RTL-Fernsehshow ertanzt. Sie setzten sich gegen Philipp Boy und Patricija Ionel (Dritter Platz) sowie Julia Beautx und Zsolt Sándor Cseke (Zweiter Platz) durch. Trotz Punkterekord brachten erst die Stimmen der Zuschauer die Entscheidung. Anna und Valentin hatten von allen drei Jury-Mitgliedern die Höchstpunktzahl erhalten. Sie übertrafen im Finale damit die Serie der zehn Bestbewertungen von Ella Endlich.

Die 23-Jährige nahm die Trophäe fröhlich kreischend entgegen. Ermakova schwebte bei der Live-Sendung unter anderem in einem Freestyle-Auftritt als Alice im Wunderland über die Tanzfläche. Zuvor hatte sie mit Lusin einen leidenschaftlichen Tango und einen langsamen Walzer in Perfektion hingelegt. "Ich bin von England nach Deutschland gekommen, um zu tanzen. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier mit so offenen Armen aufgenommen werde", sagte das Model sichtlich gerührt in einem Sprachmix aus Deutsch und Englisch.

Der frühere Tennis-Star Boris Becker hatte seiner 23-jährigen Tochter Anna zum Finale fest die Daumen gedrückt. "Liebe Anna, heute ist Dein großer Tag und ganz Deutschland fiebert mit Dir mit", sagte Becker vor der Sendung in einem Video auf seinem Instagram-Konto. "Und egal, wie es ausgehen wird: Die Herzen der Deutschen hast du schon erobert - und zwar im Sturm. (..) Und ich könnte stolzer nicht sein."