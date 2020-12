Wohl denen, die das Coronavirus unter Kontrolle haben: In China und Neuseeland können die Menschen unbeschwert ins neue Jahr rutschen. Anders sieht es in Berlin und anderen Metropolen und Hauptstädten aus. Vielerorts sind die Bühnen voll, aber die Straßen leer.

In China hat das neue Jahr ohne große Einschränkungen begonnen. Da die Corona-Pandemie unter Kontrolle ist und es kaum noch Infektionen gibt, wären größere Neujahrspartys möglich gewesen, viele Menschen in der Volksrepublik ließen es dennoch gemächlich angehen: Silvester ist für China kein besonders wichtiger Feiertag. Nach dem traditionellen Mondkalender beginnt das neue Jahr in Fernost erst im Februar und damit auch die große Reisewelle, in der sich Hunderte Millionen durchs Land bewegen, um ihre Familien zu besuchen. Erst dann wird auch richtig groß gefeiert. Dennoch wurden am Freitag um Mitternacht in einigen Städten Feuerwerke gezündet. Darunter war auch Wuhan, wo es zum ersten großen Ausbruch des Coronavirus kam.

Seltene Bilder: In Neuseeland können die Menschen Arm in Arm und ohne Masken das Feuerwerk genießen. (Foto: picture alliance/dpa/AP)

Auch andere Staaten sind bereits im Jahr 2021 angekommen. Den Anfang machten wie üblich die Inselstaaten Samoa und Kiribati, dann folgten unter anderem Neuseeland, Australien, Japan und Südkorea. Die australische Metropole Sydney ließ es sich trotz Pandemie nicht nehmen, mit einem riesigen Feuerwerk zu feiern. Allerdings waren am Hafen und Opernhaus in diesem Jahr keine Zuschauer zugelassen. Die Behörden drohten Regelbrechern mit Geldstrafen von umgerechnet mehr als 620 Euro. Beobachtern zufolge hielten sich die Menschen daran: Sydney glich einer Geisterstadt, wie sie berichten.

Ganz anders sah es in Neuseeland aus, wo unter anderem dank strikter Einreiseverbote seit Wochen kein neuer Corona-Fall mehr registriert wurde. Musikfestivals und Feuerwerksshows konnten ohne Begrenzungen der Besucherzahl oder andere Einschränkungen stattfinden. In der Hauptstadt Auckland und anderen Städten versammelten sich riesige Menschenmengen, um gemeinsam die Feuerwerke zu bestaunen.

Volle Bühnen in Berlin

Auch in Deutschland bereiteten sich Millionen Menschen dieses Jahr im kleinen Kreis auf den Jahreswechsel vor. Zum zweiten Mal seit dem Beginn der Coronavirus-Pandemie herrscht ein harter Lockdown mit geschlossenen Geschäften, Restaurants und Bars. Diesmal gab es ein grundsätzliches Verkaufsverbot von Feuerwerk vor Silvester. Es geht vor allem darum, die Krankenhäuser von zusätzlichen Patienten zu entlasten.

In Berlin fällt aus diesem Grund auch Deutschlands größte Silvesterparty aus. Dennoch wird im ZDF die digitale Silvesterparty "Welcome Berlin 2021" übertragen, bei der unter anderem Jürgen Drews und Vicky Leandros auftreten.

Ausgangssperre in Paris

In anderen Metropolen sind ebenfalls viele Partys und Feuerwerke abgesagt worden, zum Beispiel in Rio, Sao Paulo, Amsterdam und London. In Paris herrscht eine Ausgangssperre, stattdessen gibt es in der französischen Hauptstadt ein Online-Konzert von Jean-Michel Jarre als Avatar in der virtuellen Kulisse der Kathedrale von Notre-Dame und einen aufgezeichneten Livestream mit Star-DJ David Guetta vorm Louvre.

In New York soll der "Ball Drop" am Times Square, ein fallender leuchtender Kristallball an einem Mast, nur vor wenigen Leuten statt wie sonst Tausenden stattfinden. In Moskau soll es trotz Corona-Sperrstunde ab 23 Uhr Ortszeit ein großes Feuerwerk am Kreml geben. In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist am höchsten Gebäude der Welt, dem 828 Meter hohen Burdsch Chalifa in Dubai, wieder ein spektakuläres Feuerwerk samt Licht- und Lasershow geplant.

Bis der ganze Globus ins neue Jahr gerutscht ist, dauert es bis 13 Uhr deutscher Zeit. Als letztes sind die unbewohnten Eilande Bakerinsel und Howlandinsel im Pazifik dran.