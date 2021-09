Dreifacher Wahltag in der deutschen Hauptstadt: Im Land Berlin stimmen die Wähler am 26. September neben der Bundestagswahl unter anderem auch über die Machtverhältnisse im Abgeordnetenhaus ab. Welche Parteien liegen vorn? Ein Überblick.

Im Roten Rathaus in Berlin könnte demnächst eine Frau regieren: Mit SPD und den Grünen gehen am Tag der Bundestagswahl gleich zwei große Parteien mit einer eigenen Spitzenkandidatin bei der gleichzeitig stattfindenden Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus ins Rennen.

Die jüngsten Umfragen deuten ein enges Rennen auf Landesebene an. Rein rechnerisch wäre den Demoskopen zufolge wohl eine Fortsetzung der seit 2016 amtierenden rot-rot-grünen Regierungskoalition möglich. Vollkommen offen jedoch ist noch, welche Partei als stärkste Kraft aus der Wahl hervorgeht und damit Anspruch auf das Amt des Regierenden Bürgermeisters - oder der Regierenden Bürgermeisterin - erheben kann.

Die Sozialdemokraten, die bisher mit Michael Müller den Regierungschef stellten, liegen mit SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey in einzelnen Umfragen kurz vor der Wahl in Führung. Andere Erhebungen dagegen sahen zeitweise die Grünen mit ihrer Spitzenkandidatin Bettina Jarasch vorn. In den Ergebnissen einer Forsa-Umfrage von Mitte August zum Beispiel lieferten sich beide Parteien mit jeweils 21 Prozent ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen. Drittstärkste Kraft im Berliner Landesparlament könnte demnach die Berliner CDU mit Spitzenkandidat Kai Wegner werden.

Die in der deutschen Hauptstadt starke Linke käme laut Forsa auf rund 14 Prozent der Stimmen. Mit etwa zehn Prozent der Stimmen könnte die AfD rechnen. Die FDP käme in Berlin auf rund 7 Prozent. Auffallend stark ist der Stimmanteil, der in den Umfragen auf die sogenannten Kleinparteien entfällt: Insgesamt treten in Berlin auf Landesebene 37 Parteien und Bündnisse an. In der Berliner Sonntagsfrage bei Forsa kämen sie zusammen auf rund 10 Prozent der Stimmen.

Dreifacher Wahltag in Berlin

Alles hängt also davon ab, wie sich die rund 2,5 Millionen wahlberechtigten Berlinerinnen und Berliner am Wahltag oder vorab per Briefwahl entscheiden. Ihr Kreuzchen müssen sie dabei nicht nur auf den Stimmzetteln zur Wahl des Abgeordnetenhauses machen. Am 26. September finden in der Hauptstadt gleich drei Wahlen statt: Mit der Abstimmung auf Bundes- und Landesebene wird in den zwölf Berliner Bezirken auch die Bezirksverordnetenversammlung gewählt.

Das ist in Berlin aber noch nicht alles: Zusätzlich zum Wahltag auf Bundes-, Landes- und Bezirksebene steht nebenbei auch noch ein Volksentscheid an, der weit über die Stadtgrenzen hinaus für hitzige Debatten sorgt. In Berlin geht es um die Enteignung großer Wohnungsunternehmen. Die umstrittene Maßnahme soll die Lage am Berliner Wohnungsmarkt entspannen.

Bei der zurückliegenden Wahl vor fünf Jahren lag die Wahlbeteiligung auf Bezirksebene nur bei 62,3 Prozent - im Vergleich zu immerhin 66,9 Prozent bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus 2016. Bei der Bundestagswahl 2017 machten dagegen deutlich mehr Hauptstadtbewohner von ihrem Stimmrecht Gebrauch: Die Wahlbeteiligung erreichte hier eine Quote von 75,6 Prozent.

Für die teilnehmenden Parteien ergibt sich daraus im Umkehrschluss ein enormes Potenzial. Hätten sich die Nichtwähler bei der zurückliegenden Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus in einem eigenen Bündnis zusammengeschlossen, hätten sie aus dem Stand heraus die relative Mehrheit für sich beanspruchen können.

Zur Abgeordnetenhauswahl treten die Parteien in der Regel mit bezirks- oder berlinweiten Listen an. Einzelne, auch parteilose, Kandidatinnen oder Kandidaten können sich laut Landeswahleiter auch in den Wahlkreisen zur Wahl stellen. Zur Abgeordnetenhauswahl darf in Berlin jeder Einwohner mit deutscher Staatsbürgerschaft ab 18 Jahren seine Stimme abgeben, sofern er oder sie seit mindestens drei Monaten mit Hauptwohnsitz in Berlin lebt. Besonderheit: Auf Bezirksebene dürfen in Berlin auch Jugendliche ab 16 Jahren wählen.

Für Parteien gelten die üblichen Sperrklauseln: An der Sitzverteilung im Abgeordnetenhaus werden Parteien nur dann berücksichtigt, wenn sie berlinweit mindestens 5 Prozent der abgegebenen Zweitstimmen erhalten oder in mindestens einem Wahlkreis ein Direktmandat gewonnen haben.

Das Berliner Abgeordnetenhaus umfasst mindestens 130 Sitze. Die Schwelle zur absoluten Mehrheit liegt damit bei 66 Sitzen. Die genauen Mehrheitsverhältnisse lassen sich jedoch erst nach der Wahl berechnen, wenn die Anzahl der Überhang- und Ausgleichsmandate feststeht.

Insgesamt 78 Sitze werden bei der Abgeordnetenhauswahl in den Berliner Wahlkreisen per Erststimme direkt gewählt. Die übrigen Sitze werden über die Listen der Parteien und ihre Anteile an den Zweitstimmen bestimmt. Bei der zurückliegenden Berlinwahl ergab sich daraus eine Gesamtzahl von 160 Abgeordneten, da manche Parteien auf Basis des Wahlergebnisses 2016 Überhang- und andere Ausgleichsmandate erhielten.

38 Sitze entfielen damals auf die SPD, die damit die stärkste Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus stellte. 31 Sitze konnte die Berliner CDU für sich beanspruchen. Grüne und Linke kamen auf eine Fraktionsstärke mit jeweils 27 Abgeordneten. Die AfD war mit 22 Sitzen vertreten, die Berliner FDP mit 11. Vier weitere Abgeordnete waren zuletzt fraktionslos vertreten.