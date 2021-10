SPD, FDP und Grüne zeigen sich nach dem zweiten offiziellen Verhandlungstag vorsichtig optimistisch. Am Freitag soll entschieden werden, ob die drei Parteien in formelle Koalitionsverhandlungen einsteigen.

Nach dem zweiten Tag der Sondierungsverhandlungen haben SPD, Grüne und FDP ein positives Zwischenfazit gezogen. Bis Freitag wollen die Generalsekretäre der drei Parteien eine "Entscheidungsgrundlage" entwickeln, "auf deren Grundlage wir dann darüber befinden, ob wir unseren Gremien die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen empfehlen können", wie FDP-Generalsekretär Volker Wissing sagte.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz ist in seiner Eigenschaft als Bundesfinanzminister in den kommenden Tagen beim G20-Finanzministertreffen in Washington, er kommt am Freitag zurück. Nach diversen Vorgesprächen hatten die eigentlichen Sondierungen erst am Montag begonnen.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sagte, es habe "einen guten Auftakt" in die Sondierungen gegeben. Es werde noch "die eine oder andere Hürde" geben, aber er sei sicher, dass die gemeistert werden könnten. "Die Aufgaben sind nicht zu klein, aber ich glaube, das kann etwas Gutes werden."

Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner sagte, in den vergangenen anderthalb Tagen sei die Menge an Gemeinsamkeiten größer und die Menge an Unterschieden kleiner geworden.

Wissing unterstrich, man habe höflich und sachorientiert miteinander gesprochen, aber es sei eine andere Frage, die Ergebnisse solcher Gespräche schriftlich zu fixieren. Das sei "die Stunde der Wahrheit", so der FDP-Generalsekretär.

Einzelheiten über den Stand der Debatte wollten die drei nicht verraten, nicht einmal grobe Andeutungen gab es dazu. "Das ist ein sehr ernsthafter und schwieriger Sondierungsprozess, aber das heißt nicht, dass wir nicht sehr gute Gespräche miteinander führen", sagte Wissing. "Die Gespräche, ich kann das nur betonen, haben einen sehr guten Ton und haben auch eine sehr große Seriosität und Sachlichkeit. Das empfinden wir alle als extrem wichtig, deswegen verhandeln wir auch in einem vertraulichen Raum." Nur dort könne man offen miteinander sprechen. "Wir wollen uns nicht mit Lippenbekenntnissen begeistern, sondern wir wollen uns mit Fakten überzeugen."