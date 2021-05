Israels Armee hat mehrere Ziele in Gaza angegriffen.

Als Reaktion auf den Dauerbeschuss aus Gaza hat Israel bereits ein Hochhaus zerstört, das von militanten Palästinensern genutzt wurde. Nun wird weitere Infrastruktur der Hamas angegriffen. Derweil senden die USA ihren Nahost-Spitzendiplomaten, um zu vermitteln.

Israels Sicherheitskabinett hat eine Ausweitung des Militäreinsatzes gegen die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas beschlossen. Die Armee solle von sofort an gezielt "Symbole der Hamas-Herrschaft" in dem Palästinensergebiet angreifen, berichtete der Sender Kanal 12 am Mittwochabend. Lokalen Medienberichten zufolge wurden bereits das Finanzministerium im Herzen der Stadt Gaza sowie eine Bank der Hamas zerstört. Das solle der Hamas die finanzielle Kontrolle im Gazastreifen erschweren.

Nach Angaben des von der Hamas geführten Innenministeriums sind bei israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen schon alle Polizeigebäude in dem Küstengebiet zerstört worden. Die Hamas wird von Israel und der EU als Terrororganisation eingestuft. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu lehnt eine Waffenruhe zu diesem Zeitpunkt ab. Inzwischen hat US-Präsident Joe Biden mit Netanjahu telefoniert. Biden äußerte die Hoffnung, dass die Gewalt bald gestoppt werden könne. Zugleich erklärte er: "Israel hat das Recht, sich selbst zu verteidigen."

Dasselbe hatte zuvor auch US-Außenminister Antony Blinken betont und die Raketenangriffe der "Terrororganisation Hamas" aus dem Gazastreifen auf israelische Zivilisten auf das Schärfste verurteilt. "Die Palästinenser haben ein Recht darauf, in Sicherheit zu leben. Und das Wichtigste ist jetzt, die Gewalt einzudämmen", sagte Blinken. Der Außenminister hat inzwischen den zuständigen Spitzendiplomaten Hady Amr gebeten, umgehend in die Region zu reisen und sich mit Vertretern beider Seiten zu treffen. Amr werde auch in Bidens Namen auf eine Deeskalation drängen. Auch Unterhändler Ägyptens, Katars und der Vereinten Nationen bemühen sich nach Medienberichten um eine Beruhigung. Blinken fügte hinzu, die USA seien weiterhin einer Zweistaatenlösung verpflichtet. "Diese Gewalt bringt uns weiter weg von diesem Ziel."

Seit Montagabend beschießen militante Palästinenser Israel massiv mit Raketen. Dabei sind bislang sechs Menschen getötet und mehr als 200 weitere verletzt worden. Israels Armee reagiert darauf nach eigenen Angaben mit dem umfangreichsten Bombardement seit dem Gaza-Krieg von 2014. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza beträgt die Zahl der seit Montag getöteten Palästinenser 65 - darunter 16 Kinder und fünf Frauen. 365 Menschen seien verletzt worden.