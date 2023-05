Russland will zwei ukrainische Drohnen mit dem Ziel Kreml abgeschossen haben. Videos in sozialen Medien zeigen Rauchwolken über dem Regierungssitz. Obwohl die Ukraine eine Beteiligung bestreitet, wirft Moskau der Regierung in Kiew einen Anschlagsversuch gegen Staatschef Wladimir Putin vor - und kündigt "Gegenmaßnahmen" an.

Russland hat der Ukraine einen versuchten Anschlag auf Kremlchef Wladimir Putin vorgeworfen und mit Gegenmaßnahmen gedroht. In der heutigen Nacht seien zwei Drohnen zum Absturz gebracht worden, die auf das Kreml-Gelände zugeflogen seien, teilte das russische Präsidialamt mit. Putin sei unverletzt geblieben. Der Kremlchef habe sich während des angeblichen Angriffs in seiner Residenz in Nowo Ogarjowo außerhalb von Moskau aufgehalten, meldete die Nachrichtenagenut Ria.

Die "zwei Drohnen, die den Kreml im Visier hatten", seien dank eines Radarsystems "außer Gefecht gesetzt" worden, wie das russische Präsidialamt weiter mitteilte. Trümmer der Drohnen seien auf das Kreml-Gelände gestürzt. Die Stadtverwaltung von Moskau kündigte an, dass sämtliche Drohnenflüge über Moskau verboten würden. Ausgenommen seien Drohnen mit einer besonderen Erlaubnis der Regierungsbehörden. Die traditionelle Parade zum 9. Mai in Moskau anlässlich des Sieges über Nazi-Deutschland soll russischen Nachrichtenagenturen zufolge aber trotzdem stattfinden.

Moskau droht mit Gegenmaßnahmen

In mehreren in sozialen Medien verbreiteten Videos sind Rauchwolken über dem Kreml zu sehen. Einer der Clips soll zudem zeigen, wie die angebliche Drohne über dem Senatspalaast, dem zentralen Amtssitz des russischen Präsidenten, abgeschossen wird.

"Wir betrachten diese Handlungen als einen geplanten Terrorakt und Anschlag auf das Leben des Präsidenten der Russischen Föderation", hieß es in der Kreml-Mitteilung. "Die russische Seite behält sich das Recht vor, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, wo und wann sie es für angebracht hält." Unabhängig überprüft werden konnten die Angaben zunächst nicht.

Kiew weist Vorwürfe zurück

Die Regierung in Kiew hält es für nicht ausgeschlossen, dass es sich bei dem angeblichen Angriff um eine russische Provokation handelt. Die Ukraine habe "keine Informationen über die sogenannten nächtlichen Angriffe auf den Kreml", sagte der Sprecher des ukrainischen Präsidenten, Serhij Nikiforow, der BBC Ukraine. Die Ukraine setze alle verfügbaren Kräfte und Mittel ein, um "ihre eigenen Gebiete zu befreien, nicht um fremde Gebiete anzugreifen", so Nikiforow.

Mychailo Podoljak, der Berater des ukrainischen Präsidenten, wies Russlands Vorwürfe zurück. Die Ukraine habe damit nichts zu tun, sagte Podoljak. Der Ukraine würde ein solches Vorgehen nichts auf dem Schlachtfeld nützen und nur Russland dazu provozieren, "radikalere Maßnahmen" zu ergreifen. Die Stellungnahme Russlands könne darauf hinweisen, dass es sich auf einen großen "terroristischen" Angriff auf die Ukraine in den kommenden Tagen vorbereite.