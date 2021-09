Pünktlich zur Bundestagswahl erhöhen die Aktivisten rund um die Bewegung "Fridays for Future" den Druck auf die Politik. Beim globalen Klimastreik werden allein in Berlin 20.000 Menschen erwartet. Greta Thunberg hat sich bereits unter die Demonstrierenden gemischt.

Zwei Tage vor der Bundestagswahl haben mehrere tausend Menschen zusammen mit der Initiative Fridays for Future in Berlin für mehr Klimaschutz demonstriert. Sie versammelten sich am Mittag auf der Wiese vor dem Reichstagsgebäude, in dem der Bundestag seinen Sitz hat. Geplant war ein Demonstrationszug durch das Regierungsviertel und am Nachmittag eine Kundgebung vor dem Reichstagsgebäude. Als Rednerin ist auch die 18-jährige schwedische Initiatorin von Fridays for Future, Greta Thunberg, angekündigt. Angemeldet waren 20.000 Teilnehmer.

"Es waren sehr seltsame anderthalb Jahre mit dieser Pandemie", hatte Thunberg zuvor gesagt. "Aber natürlich ist die Klimakrise nicht verschwunden." Im Gegenteil sei ein entschiedenes Handeln jetzt mehr geboten als je zuvor.

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz bezeichnete die Klimaschutz-Proteste als richtig. Scholz schrieb auf Twitter, er sei dankbar für das Engagement von Fridays for Future. Sie hätten mitgeholfen, dass Klimaschutz oben auf der Agenda stehe. "Ich sage ausdrücklich: Dass heute #Klimastreik ist, ist richtig." Klimapolitik gehöre zu den wichtigen Themen, über die bei der Wahl entschieden werde.

Die Umweltaktivisten fordern, die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. (Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress)

Regierungssprecher Steffen Seibert würdigte "Fridays for Future" insgesamt als "enorme Leistung der Bewusstmachung der jungen Generation". Zu den Bemühungen der Bundesregierung zum Klimaschutz sagte Seibert, die Regierung habe ihre Anstrengungen verstärkt, um neue Klimaziele zu erreichen. Es gebe eine neue Dynamik sowohl in Deutschland als auch auf europäischer Ebene. Es seien vielerlei Prozesse im Gang, die von der neuen Bundesregierung mit Überzeugung und Konsequenz weitergeführt werden müssten.

Mehr als 450 Aktionen angekündigt

Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock sprach am Rande einer Klima-Demo in Köln mit Umweltaktivisten. Die Grünen-Chefin verabschiedete sich allerdings noch vor dem eigentlichen Beginn des Protestmarschs wieder. Am Nachmittag wird Baerbock zum bundesweiten Wahlkampfabschluss ihrer Partei in Düsseldorf erwartet. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sah ebenfalls bei der Demonstration in Köln vorbei. Auf Twitter postete er ein Bild von sich mit anderen Teilnehmern und schrieb dazu: "Ein Segen, dass es diese Bewegung gibt. Nicht nur für junge Menschen."

Offizielle Zahlen von der Polizei gab es zu Beginn der Demonstration nicht, journalistische Beobachter sprachen von einigen tausend Menschen. In ganz Deutschland waren laut Fridays for Future mehr als 450 Aktionen angekündigt, darunter große Kundgebungen in Berlin, Hamburg, München, Köln und Freiburg. Die Umweltaktivisten fordern, die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen sowie eine sozial gerechte Klimapolitik.

Unter den größtenteils jungen Demonstranten in Berlin waren auch viele Schüler, die an dem Tag einen Schulstreik ausriefen. Eine Gruppe von Kindern aus der 3. bis 6. Klasse hielt Transparente hoch und rief im Sprechchor: "Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut". Der zehnjährige Sasha sagte: "Wir wollen nicht, dass die Welt kaputt geht und mit Plastik voll ist." Auf Plakaten standen Slogans wie: "Oma was ist ein Schneemann" oder "Die Natur verhandelt nicht". Die Demonstrationen sind Teil des internationalen Aktionstags für mehr Klimaschutz.