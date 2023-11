Die Afrikanische Union bemüht sich beim Krieg zwischen der Hamas und Israel um Neutralität. Das dürfte auch daran liegen, dass der Kontinent bei diesem Thema extrem gespalten ist. Dies hat seine Ursachen, historische und aktuelle.

"Der Vorsitzende ruft die internationale Gemeinschaft und insbesondere die Großmächte der Welt dazu auf, Verantwortung zu übernehmen, Frieden durchzusetzen und die Rechte beider Völker zu gewährleisten", betonte Moussa Faki Mahamat, Vorsitzender der Afrikanischen Union (AU) schon am 7. Oktober, dem Tag des Hamas-Überfalls auf Israel. Er forderte im Namen des ganzen afrikanischen Kontinents beide Konfliktparteien im Nahen Osten dazu auf, "die militärischen Feindseligkeiten" einzustellen und Verhandlungen einzuleiten. Doch während sich die AU, ähnlich wie zuvor im Ukraine-Krieg, um Neutralität bemüht, sind die afrikanischen Regierungen und Gesellschaften in ihrer Haltung zutiefst gespalten.

Traditionell stehen viele afrikanische Regierungen, vor allem diejenigen, die im Zuge von Befreiungskonflikten die Macht ergriffen haben, auf der Seite der Palästinenser. In ihren Augen sind die Ursachen dieses Dauerkonfliktes im Nahen Osten in der europäischen Kolonialgeschichte zu sehen, in welcher die Europäer Grenzen am Reißbrett gezogen und die gewaltsame Umsiedlung zahlreicher, in ihren Augen minderwertigen Völker, in Kauf genommen haben.

Sympathie für Hamas in Südafrika

Ein typisches Beispiel ist die Haltung der Regierung in Südafrika. Für Südafrikas Regierungspartei ANC (African National Congress), die aus der Befreiungsbewegung gegen das Apartheid-Regime hervorgegangen ist, kommt die israelische Haltung gegenüber den Palästinensern ihrer eigenen erlittenen Apartheid gleich. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass Südafrikas Außenministerin Naledi Pandor nach Ausbruch des Konfliktes mit Hamas-Führer Ismail Haniyeh telefonierte.

Gerüchte zirkulierten daraufhin in den sozialen Medien, dass sie der Hamas sogar Unterstützung zugesagt hatte. Doch Vincent Magwenya, Sprecher für Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa, stellte sofort klar: "Wir unterhalten keine bilateralen Beziehungen mit Hamas. Wir unterhalten bilaterale Beziehungen mit der Palästinensischen Autonomiebehörde. Unterstützung für den palästinensischen Kampf gegen die Besatzung ist nicht gleich Unterstützung für Hamas."

Westafrika lehnt Einmarsch ab

In Westafrika hagelte es Kritik an Israels Angriffe auf Gaza, ohne allerdings zu sehr Partei für die Palästinenser zu ergreifen. In der Region haben jüngst zahlreiche Militärputsche stattgefunden, in mehreren Fällen wurde die Option eines Einmarsches regionaler Truppen diskutiert, um die alte Ordnung wiederherzustellen. Und wie in Südafrika wird die eigene Situation auf den Nahen Osten projiziert: "Viele Städte und Gemeinschaften in unserer Region würden erleiden, was die unschuldigen Männer, Frauen und Kinder Israels durch Hamas erlitten haben und was Gaza und seine Menschen heute durch Israel erleiden", erklärte Femi Fani-Kayode von der Regierungspartei PDP (Peoples Democratic Party) in Nigeria, dem bevölkerungsreichsten Land des Kontinents.

Doch Israel hat in Afrika auch Freunde, sogar sehr enge Partner. Ghana beispielsweise war in den 1950er Jahren, kurz nach der Staatsgründung Israels 1948, eines der ersten Länder Afrikas, die den Staat Israel anerkannten und wo die erste israelische Botschaft auf dem Kontinent eröffnet wurde, zahlreiche weitere folgten. Nach der Unabhängigkeit der rund 50 afrikanischen Staaten von ihren Kolonialherren im Verlauf der 1960er Jahre suchte Israel gezielt die Nähe zu den Afrikanern. Es erhoffte sich von ihnen Unterstützung innerhalb der UN-Generalversammlung, wo die Frage der Palästinenser immer wieder Thema war.

Enge Beziehungen zwischen Israel und Uganda

Premierminister Benjamin Netanjahu hat die Beziehungen zu vielen afrikanischen Staaten in den vergangenen Jahren seiner zahlreichen Amtszeiten gezielt und strategisch ausgebaut und intensiviert - vor allem bei der Militärkooperation sowie in der Landwirtschaft. Er war in den vergangenen Jahren sowohl privat als auch im Rahmen seines Amtes regelmäßig in Ostafrika zu Besuch, vor allem in Uganda, Ruanda und Kenia, wo viele israelische Geschäftsleute investieren und Israel die nationalen Spezialeinheiten und Geheimdienste trainieren und ausstatten. Seit 2015 durfte Israel dafür sogar seine afrikanischen Migranten nach Ruanda und Uganda abschieben, unter der Hand - als geheimer Deal sozusagen.

Im Jahr 2016 hielt er auf der Rollbahn von Ugandas Internationalem Flughafen in Entebbe eine äußerst emotionale Rede. Er war als Ehrengast geladen, um an die erfolgreiche Befreiung der rund 250 Geiseln zu gedenken, die 1976 von palästinensischen und deutschen Terroristen in einer Air-France-Maschine entführt worden waren. Nach zahlreichen Zwischenstopps war das Flugzeug letztlich in Entebbe gelandet, wo der damalige ugandische Diktator Idi Amin, ein ausgesprochener Israel-Hasser, die Geiselnehmer freundlich empfing. Dennoch gelang israelischen Spezialkommandos die Befreiung der Geiseln auf dem Rollfeld. Nur ein einziger Soldat starb dabei: Jonathan Netanjahu, der Bruder des heutigen Premiers. Der israelische Premier war zutiefst gerührt, als ihm Ugandas Präsident Yoweri Museveni brüderlich auf die Schulter klopfte.

Heute unterhalten Uganda und Israel sehr enge Kontakte. Ugandas Spezialkräfte fliegen regelmäßig nach Tel Aviv, um Trainings zu erhalten. Israelische Spionagetechnologien werden in Uganda angewandt. Ugandas Präsident Museveni und seine Frau lassen sich im Krankheitsfall in Israel behandeln. Zahlreiche ehemalige Angehörige der israelischen Armee und Geheimdienste machen sich in Uganda nach ihrer Pensionierung selbstständig, investieren in Avocado- und Ananasplantagen, deren Ernte sie nach Hause fliegen.

Kritik: Afrikanische Konflikte erhalten kaum globale Aufmerksamkeit

Im Nachbarland, der Demokratischen Republik Kongo, haben israelische Geschäftsleute massiv in den Mineraliensektor sowie in das Bankenwesen investiert. Gerade in der Finanzwirtschaft sind die wirtschaftlichen Abhängigkeiten ins Unermessliche gestiegen. Der israelische Milliardär Dan Gertler ist durch den Diamantenhandel im Kongo reich geworden, gilt heute als größter Steuerzahler und Arbeitgeber des afrikanischen Landes. Die israelische Gemeinde in Kongos Hauptstadt Kinshasa ist so groß, dass dort der einzige Rabbi auf dem ganzen Kontinent lebt. Seine Synagoge im noblen Stadtviertel Gome ist gut besucht. Nicht zufällig also erklärte Kongos Präsident Felix Tshisekedi jüngst, die Demokratische Republik Kongo und Israel würden "gemeinsam den Terror in all seinen Formen" bekämpfen.

Kurzum: Für afrikanische Politiker bleibt der Israel-Gaza-Konflikt ein Moment, sich außenpolitisch Freunde auf der ein oder anderen Seite zu machen. Afrikas Intellektuelle hingegen kritisieren in der derzeitigen Debatte allerdings immer häufiger, die intensive Beschäftigung der Weltöffentlichkeit mit dem Nahost-Konflikt, während blutige afrikanische Bürgerkriege und Völkermorde wie derzeit im Sudan beispielsweise kaum Aufmerksamkeit erhalten.