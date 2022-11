Isaac Humphries ist Basketball-Profi - und schwul. Der Kampf mit seiner eigenen Sexualität bringt den Australier an den Rand zum Selbstmord, er führt lange ein Leben im Verborgenen. Nun hat er sein Coming-out. Und findet millionenfach Unterstützung.

Der australische Profi-Basketballer Isaac Humphries hat sich als homosexuell geoutet. Damit ist er der einzige offen schwule Mann, der in einem hochrangigen Basketball-Wettbewerb spielt. Der Profi, der aktuell für Melbourne United in der australischen National Basketball League (NBL) unter Vertrag steht, twitterte ein Video, in dem er sich seinen Mannschaftskollegen offenbart. "Das hier wird wahrscheinlich das schwierigste Gespräch, das ich jemals in meinem Leben führen musste", leitet Humphries seine Worte an sein Team ein. "Aber im Leben geht es darum, auch schwierige Dinge zu tun und von ihnen zu lernen und durch die harten Zeiten eine Veränderung zu erreichen."

Er habe sich vor einigen Jahren an einem "sehr dunklen, sehr einsamen Ort" befunden. "Ich habe versucht, mir das Leben zu nehmen. Der Hauptgrund, warum ich an diesem Punkt angekommen war, war ein Kampf mit meiner Sexualität. Ich musste mir klar darüber werden, dass ich schwul bin." Seine eigene sexuelle Orientierung habe er als "widerlich" empfunden, "gehasst" habe er sie. Und nicht daran geglaubt, im Spitzensport als offen schwuler Profi spielen und arbeiten zu können.

"Ich habe überall gespielt - in Kentucky, in der NBA, in Europa, in der australischen Nationalmannschaft - und es war immer das Gleiche: In den meisten Fällen geht es darum, als Sportler auf diesem Niveau Geld zu verdienen, mit Mädchen auszugehen und der beste Basketballspieler zu sein, der man sein kann", sagte der 2,11 Meter große Profi. "Also passte ich mich an, egal wie unbeholfen und seltsam ich mich dabei fühlte. Ich wollte einfach dazugehören und keine Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Während meiner gesamten Karriere gab es keine Realität, in der ich ein offen schwuler Mann sein und gleichzeitig Basketball spielen konnte", sagte er.

"Ich weiß, wie es sich anfühlt ..."

Während einer Verletzungspause, die der Profi in Los Angeles verbrachte, seien ihm die Augen geöffnet worden. "In L.A. war ich mit einigen der erfolgreichsten Menschen der Welt zusammen - mit Musikern, Fernseh- und Filmproduzenten, Medienpersönlichkeiten und A-Promis - und habe gesehen, dass es Freude macht, offen schwul zu sein", sagte Humphries, der 2019 eine Saison für die Atlanta Hawks in der NBA spielte. "Niemand hat versteckt, wer er ist. Und das hat ein sehr glückliches, positives Umfeld geschaffen, von dem ich gar nicht wusste, dass es existiert. Ich hoffe, dass der Sport genau das werden kann." Und er habe sich geschworen: "Wenn ich mich einem neuen Team anschließe, will ich mich öffentlich outen."

Nach seinem Wechsel zu Melbourne United zu dieser Saison war es nun so weit. Er wolle ein Vorbild sein und zeigen, "dass man Profi-Sportler sein kann, dass man alles sein kann, was man will, und trotzdem schwul sein kann", so der mit den Tränen kämpfende Profi weiter. "Ich weiß, wie es sich anfühlt, in einem Umfeld aufzuwachsen, das sich nicht einladend anfühlt - und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass Basketball nicht mehr dazugehört."

"Beginne im Grunde ein neues Leben"

Die Entscheidung, sich zu outen, habe sein Leben unermesslich verändert, sagte Humphries später dem Sender CNN. "Mir ist eine Last von den Schultern gefallen, eine Last von 25 Jahren. Und es ist nicht nur eine kleine Last - es sind tief verwurzelte Gefühle und Lasten, die von einem genommen werden - es ist euphorisierend. Es ist ein unglaubliches Gefühl, sich nicht mehr jeden Tag verstecken zu müssen, sich nicht mehr verstellen zu müssen, keine Geschichten und Lügen mehr erfinden zu müssen. Ich beginne im Grunde ein neues Leben - es ist wie ein Geburtstag", fügte er hinzu. "Ich kann nicht glauben, dass das passiert; zwischen der Dunkelheit, in der ich mich befand, und jetzt ist es wie Tag und Nacht. Dafür bin ich sehr dankbar."

Am Ende des Videos spenden die Mannschaftskameraden Humphries Applaus und umarmen ihn. "Der heutige Tag ist ein unglaublicher Schritt auf Isaacs Weg, und wir als Verein unterstützen ihn von ganzem Herzen dabei. Nicht nur als Mitglied unseres Clubs, sondern auch als Mensch. Dies ist ein bedeutendes Ereignis für ihn persönlich, aber auch für den Männersport auf globaler Ebene", erklärte der Verein. Der Clip wurde auf verschiedenen Plattformen millionenfach angesehen.