Für Sergio Agüero und Manchester City geht eine lange gemeinsame Ära zu Ende: Der Stürmer wird den Klub nach dem Saisonende verlassen. Bei City wird er geehrt, bei einem anderen Topklub könnte er dagegen für eine wunderbare Wende sorgen. Zumindest hoffen sie darauf.

Stürmer Sergio Agüero wird Manchester City am Ende der Saison nach zehn Jahren im Verein verlassen. Der Spitzenreiter der englischen Premier League hatte entschieden, dem argentinischen Nationalspieler keinen neuen Vertrag anzubieten. Seit seinem Wechsel von Atletico Madrid im Jahr 2011 hat Agüero 384 Spiele für Man City bestritten und mit 257 Toren einen Vereinsrekord aufgestellt. Gleich in seiner ersten Saison hatte Agüero Manchester City mit einem Treffer tief in der Nachspielzeit des letzten Saisonspiels die erste Meisterschaft seit 44 Jahren.

Er gewann mit Manchester viermal die Meisterschaft, fünfmal den Liga-Pokal und einmal den FA-Cup. Aufgrund von Verletzungen war Aguero in dieser Saison nur in 14 Spielen eingesetzt worden. "Sergios Beitrag für Manchester City in den letzten 10 Jahren kann nicht genug betont werden", sagte der Klub-Chef Khaldoon Al Mubarak. Es werde eine Statue von Agüero errichtet, kündigte der Unternehmer aus den Vereinigten Arabischen Emiraten an.

"Sie schreiben alle Barça, Barça, Barça"

Zuletzt hatte sich Agüero trotz all seiner Verdienste nicht mehr wertgeschätzt gefühlt - vor allem von seinen Mitspielern: "Sie geben mir nie den Ball", schimpfte der wütende Agüero zuletzt nach Manchesters Achtelfinal-Rückspiel gegen Borussia Mönchengladbach in der Champions League geschimpft - und stapfte wutentbrannt in die Kabine, noch während seine Mitspieler den Viertelfinaleinzug feierten.

Wie es nun für ihn weitergeht, das ist noch nicht geklärt, zumindest noch nicht verkündet. Ein Interessent für die Dienste des argentinischen Nationalspielers soll der FC Barcelona sein. Agüero hatte sich jüngst nicht allzu große Mühe, die Gerüchte zu zerstreuen: "Sie schreiben alle Barça, Barça, Barça", sagte er auf Twitch. "Warten wir ein bisschen, schauen wir uns das an. Stopp. Wir sind immer noch bei City." Nun ist die Trennung klar.

In Barcelona arbeiten sie derzeit hart daran, Vereinsidol Lionel Messi das Bleiben schmachhaft zu machen. Teil der Wohlfühlstrategie sollen Transfers sein, einer von Messis Nationalmannschaftskumpel Agüero könnte für gute Laune beim Superstar sorgen, heißt es.

Ein ehemaliger Nationalmannschaftskollege Messis und Agüeros hängt einen möglichen Transfer schon ganz oben auf: "Agüero nach Barcelona zu bringen, könnte dafür sorgen, dass Messi bleibt", sagte Pablo Zabaleta, der in der Albiceleste 58-mal gemeinsam mit Messi auf dem Platz stand, der spanischen Sportzeitschrift "Sport". "Vor ein paar Wochen hieß es nämlich, dass Messi wegen Agüero zu Manchester City gehen könnte." Nun könnte alles in die andere Richtung gehen.