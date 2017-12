Sport

"Die Abfahrer sind der Hammer": Deutsche Ski-Asse sind bereit für Olympia

Drei Siege, drei Podestplätze und weitere Spitzenresultate: Mit ihrem Top-Auftritt in den USA überraschen sich die Ski-Rennläufer selbst. Trotz des Ausfalls von Aushängeschild Felix Neureuther gelingt ein Traumstart - und olympische Medaillen rücken in Reichweite.

Auch das letzte Bild aus Nordamerika bewies noch einmal, wie bemerkenswert diese Tage dort waren. Da stand in der Mitte Marcel Hirscher, der famose Österreicher, rechts von ihm Henrik Kristoffersen, sein Rivale aus Norwegen. So weit, so erwartbar. Den dritten Platz auf dem Podium aber hatte ein bislang eher seltener Gast eingenommen: Stefan Luitz.

"Unglaublich", sagte der junge Mann aus dem Allgäu über seinen Coup. Nicht unglaublich, aber dennoch sehr erstaunlich ist die Ausbeute, mit denen die deutschen Ski-Rennläufer am Folgetag in Deutschland ankamen. Die Bilanz nach den zwei Wochenenden in Übersee: drei Siege, drei weitere Podestplatzierungen, dazu zahlreiche gute, auch überraschende (Spitzen-)Resultate - und die freudige Feststellung, dass bereits acht Alpine für die Olympischen Spiele qualifiziert sind. "Ich bin extrem happy", sagt Sportdirektor Wolfgang Maier.

"Das war eine Augenweide"

Sie sind schon fast so weit, dass sie sich über dritte Plätze ärgern. Zumindest ein bisschen. Luitz, der extrem Talentierte, von Maier, dem fordernden Förderer gern "mein Unvollendeter" genannt, war nach dem ersten Lauf immerhin Erster. "Das war", sagt Maier, "eine Augenweide." Der finale Durchgang aber "war nicht so schön", wie Luitz einräumte. Zum ersten Mal lag er in Führung - dem 25-Jährigen flatterten ein wenig die Nerven. Dass Luitz häufiger dorthin gehört, wo er nach dem Riesenslalom auf der "Raubvogelpiste" von Beaver Creek stand, darüber gibt es im deutschen Lager keine zwei Meinungen.

Dem standen bislang aber nur vier Podestplatzierungen gegenüber. Die fünfte rettete Luitz trotz des missratenen zweiten Laufs, und immerhin, stellte er mit einem Lächeln fest, "ist es super, die Saison mit einem Podium zu beginnen - und die Olympia-Quali habe ich jetzt auch schon". Luitz bekannte, deshalb "ganz schön unter Druck" gestanden zu haben. Die drei Abfahrer Thomas Dreßen, Andreas Sander und Josef Ferstl hatten die Startberechtigung für Pyeongchang bereits ergattert, Neureuther mit seinem Auftaktsieg und die zweifache Saisonsiegerin Viktoria Rebensburg sowieso. Dazu haben Lena Dürr und überraschend Kira Weidle die Nominierungskriterien erfüllt. Luitz: "Die Abfahrer, die Mädels, boah, da musste ich nachlegen."

Leistung stimmt auf den Punkt

Die Abfahrer, die Mädels und nun Luitz - Maier kommt aus dem Staunen nicht heraus: "Ich bin ehrlich: Ich hätte nicht gedacht, dass wir so früh in der Saison so gut dastehen", zumal ja "der Felix, der ja immer unser Fels in der Brandung war, nicht dabei ist." Die deutschen Alpinen seien in der Breite "nicht so gut aufgestellt - aber alle bringen derzeit Leistung auf den Punkt".

Maier mag gar nicht glauben, "dass wir jetzt schon sechs Podien haben" - in der gesamten vergangenen Saison waren es zehn. Am meisten erfreut ihn der Aufschwung der Abfahrer, deren Existenz er im Frühjahr 2014 schon in Frage gestellt hatte - ehe der Österreicher Mathias Berthold als Cheftrainer zurückkehrte und die mutige Prognose wagte: "In Pyeongchang wollen wir so weit sein, dass wir um die Medaillen mitfahren können."

"Die Abfahrer", sagt Maier, "sind der Hammer", er lobt aber ausdrücklich auch den Aufwärtstrend der Frauen. "Mega cool" sei es, "dass da etwas weitergeht", sagt Rebensburg. Ihre persönliche Bilanz von Lake Louise - Platz sieben und zwei in den Abfahrten, Rang 13 im Super-G - findet sie durchaus "ordentlich", also ausbaufähig. Und sie betont: "Ich habe auf alle Fälle gute Perspektiven."

Quelle: n-tv.de