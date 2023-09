Amon-Ra St. Brown steht vor seiner dritten NFL-Saison und will mehr. Gleich zum Auftakt kann sich der deutsch-amerikanische Wide Receiver im Eröffnungsspiel bei den Besten beweisen. Seine Ziele für diese Saison könnten kaum ambitionierter sein.

Amon-Ra St. Brown pflegt sein Notizbuch. Und er nimmt es Tag für Tag zur Hand. Vor jeder Trainingseinheit mit den Detroit Lions liest sich der Footballprofi selbst dreimal eine Liste mit 16 Namen vor, es sind die aller Wide Receiver, die im NFL-Draft vor zwei Jahren vor ihm ausgewählt wurden. St. Brown war damals insgesamt nur die Nummer 112, und das nagt nach wie vor an ihm. "Ich werde das niemals vergessen", sagt St. Brown, der enttäuschende Tag mit der schier endlosen Warterei auf seinen Call hat Spuren hinterlassen. Aber es treibt ihn eben auch an, dass ihn die 32 Teams bei der Verteilung der hoffnungsvollsten Talente nicht weit oben in ihren Listen hatten. Der 23-Jährige will etwas beweisen, das muss er eigentlich gar nicht mehr.

196 Pässe hat der Deutsch-Amerikaner, dessen Mutter Miriam aus Leverkusen stammt, in seinen ersten beiden NFL-Spielzeiten gefangen. Mehr als jeder der 16 Receiver aus seinem Büchlein, zu denen in Ja'Marr Chase sogar der fünfte Draftpick aus '21 gehört. Nur zwei Spieler erreichten vor St. Brown in der US-Profiliga überhaupt bislang diese Zahl: Die beiden Stars Justin Jefferson und Michael Thomas, heute Rekordhalter mit 149 Catches in einer Saison (2018/19).

Nicht nur Namen hat St. Brown aufgelistet. Auch seine persönlichen Ziele stehen schwarz auf weiß darin, und er weiß genau, was er will. Einen Blick in sein Buch lässt der Pro-Bowler jedoch nicht zu. "Das behalte ich für mich", so St. Brown, "ich gebe es niemandem preis, bevor die Saison vorbei ist."

Erst der Champion, dann der Super Bowl

Grundsätzlich ist es nicht schwierig, Vermutungen über den Inhalt anzustellen. In seinen ersten beiden NFL-Spielzeiten kam St. Brown jeweils auf sechs Touchdowns, hier will er etwas draufpacken, genau wie beim Raumgewinn. 912 Yards waren es in 2021/22, bereits 1161 Yards in 2022/23. Bei den Catches steigerte er sich von 90 auf 106. In allen drei Kategorien wird er mehr wollen, muss er mehr wollen. Und er hat da richtig Bock drauf. "Die Leute kennen mich jetzt. Die Abwehr weiß jetzt, dass der Ball zu mir kommen soll", sagt er. "Ich will ein Spieler sein, der nie vergessen wird."

Für Amon-Ra St. Brown, jüngster von drei Brüdern - der 26-jährige Equanimeous spielt für die Chicago Bears - geht es mit einem Kracher los. Detroit ist im Eröffnungsspiel am Freitag (02.20 Uhr MESZ/RTL und im Liveticker auf ntv.de) Gast bei Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs und Quarterback Patrick Mahomes.

"Das wird superspaßig. Wir haben stark aufgehört, mit einem Sieg gegen Green Bay in Green Bay", sagt St. Brown und gibt sich selbstbewusst. Die Mannschaft wolle "das Momentum mitnehmen. Ich bin aufgeregt, kann es kaum erwarten." General Manager Brad Holmes habe die Lions, die vergangene Saison zum sechsten Mal nacheinander die Play-offs verpassten, im Sommer gut verstärkt. "Sie haben mich in der vierten Runde (des Drafts, d.Red.) gefunden. Sie wissen, wie man Talente holt."

Der Passempfänger hat viel vor, richtig viel. Amon-Ra St. Brown peilt den ganz großen Wurf an. "Wir wollen den Super Bowl gewinnen", betont er. Mögen die Spiele beginnen.