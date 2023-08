RTL startet mit Super-Bowl-Sieger in NFL-Saison

Los geht's am 8. September

Die größte Sportliga der Welt steht in den Startlöchern. Im September dreht sich wieder alles um das fliegende "Ei" in der NFL. RTL ist erstmals als übertragender Sender mit dabei. Den Auftakt macht der amtierende Super-Bowl-Champion, ehe es am Sonntag zur Primetime rundgeht.

Nicht mal mehr einen Monat ist es hin bis zum Auftakt der NFL-Saison. Dann startet die größte Sportliga der Welt wieder in den Kampf bis zum Super Bowl, erstmals dabei ist RTL als übertragender Sender. Sonntags wird die amerikanische Football-Liga mit zwei Livespielen im Free-TV zu sehen sein. Bei NITRO laufen aktuell die Spiele der Preseason genannten Vorbereitung.

NFL bei RTL und RTL+ NFL LIVE - SEASON OPENER Detroit Lions @ Kansas City Chiefs: RTL 8.9., 01:25 Uhr (Kickoff: 02:20 Uhr) NFL LIVE - WEEK 1 Los geht's mit den Vorläufen zu den Sonntagspartien um 18:15 Uhr in der gemeinsamen Pregame Show exklusiv auf RTL+. Cincinnati Bengals @ Cleveland Browns: RTL 10.9., 18:55 Uhr (Kickoff: 19:00 Uhr) Miami Dolphins @ Los Angeles Chargers: RTL 10.9., 22:20 Uhr (Kickoff: 22:25 Uhr) Carolina Panthers @ Atlanta Falcons: RTL+ 10.9., 18:15 Uhr (Kickoff: 19:00 Uhr) NFL LIVE - WEEK 2 Seattle Seahawks @ Detroit Lions: RTL 17.9., 18:55 Uhr (Kickoff: 19:00 Uhr) New York Jets @ Dallas Cowboys: RTL 17.9., 22:20 Uhr (Kickoff: 22:25 Uhr) Baltimore Ravens @ Cincinnati Bengals: RTL+ 17.9., 18:15 Uhr (Kickoff: 19:00 Uhr) NFL LIVE - WEEK 3 New England Patriots @ New York Jets: RTL 24.9., 18:55 Uhr (Kickoff: 19:00 Uhr) Dallas Cowboys @ Arizona Cardinals: RTL 24.9., 22:20 Uhr (Kickoff: 22:25 Uhr) Los Angeles Chargers @ Minnesota Vikings: RTL+ 24.9., 18:15 Uhr (Kickoff: 19:00 Uhr)

Den Anfang in der Regular Season machen am 8. September (Freitag, 2.20 Uhr) Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs und die Detroit Lions. Zu sehen ist das Saisoneröffnungsspiel bei RTL. An den folgenden drei Sonntagen (10.9., 17.9., 24.9.) werden jeweils zwei Spiele zur Primetime um 19 und 22.25 Uhr bei RTL und jeweils eine Partie exklusiv um 19 Uhr auf RTL+ gezeigt.

Das erste Spiel in der Übertragung am 10. September wird Cleveland Browns gegen Cincinnati Bengals bei RTL sein. Es folgt die Partie zwischen den Los Angeles Charsgers und den Miami Dolphins. RTL+ zeigt zudem das Duell der Atlanta Falcons gegen die Carolina Panthers. Die großen Fragen zum Spieltag: Meldet sich Star-Quarterback Joe Burrow nach seiner Wadenverletzung pünktlich zum berüchtigten "Battle of Ohio" gegen Cleveland zurück? Wie schlägt sich Nummer-1-Draft-Pick Bryce Young aufseiten der Panthers in seinem ersten Spiel der Regular Season?

Den Vorlauf zu den Spielen gibt es sonntags künftig im kostenfreien Bereich auf der Streaming-Plattform RTL+. Von 18.15 Uhr an melden sich die Moderatorinnen und Moderatoren von RTL und RTL+ gemeinsam. Von 19 Uhr an ist die RTL+Crew dann in einem eigenen Studio.