Der Film "The Blind Side" beeindruckt 2009 Kritiker und Publikum. Die Geschichte um die Adoption eines schwarzen Teenagers durch eine weiße Familie basiert auf der Lebensgeschichte des ehemaligen Football-Spielers Michael Oher - der nun gegen seine Adoptivfamilie vor Gericht zieht.

Der ehemalige NFL-Star Michael Oher, dessen Lebensgeschichte in dem Film "The Blind Side" verarbeitet wurde, hat bei einem Gericht in Tennessee einen Antrag auf Überprüfung seiner Adoption gestellt. Oher behauptet, dass ein zentrales Element der Geschichte eine Lüge war, die von der Familie ausgeheckt wurde, um sich auf seine Kosten zu bereichern.

Oher wurde durch Adoption aus ärmlichen Verhältnissen durch eine wohlhabende weiße Familie der Weg zum Football-Profi und späteren Super-Bowl-Sieger geebnet. Der 37-Jährige beschuldigt nun Sean und Leigh Anne Tuohy, ihn angelogen zu haben, indem sie ihn Papiere unterschreiben ließen, die sie zu seinen Vormündern und nicht zu seinen Adoptiveltern machten.

Die Tuohys hätten sich laut Oher "fälschlicherweise und öffentlich" als seine Adoptiveltern ausgegeben. "Oher entdeckte diese Lüge zu seinem Leidwesen im Februar 2023, als er erfuhr, dass die Vormundschaft, der er auf der Grundlage zugestimmt hatte, dass sie ihn zu einem Mitglied der Tuohy-Familie machen würde, ihm in Wirklichkeit keine familiäre Beziehung zu den Tuohys verschaffte", heißt es in dem Antrag. Oher, der nie ein Fan des Films über sein Leben war, fordert in der Petition auch, dass die Tuohys sanktioniert werden und Schadensersatz zahlen müssen, der vom Gericht festgelegt wird.

"Werden Michael mit 37 genauso lieben, wie mit 16"

Sean Tuohy sagte "The Daily Memphian", seine Familie würde die Vormundschaft beenden, wenn Oher das wolle. "Wir sind am Boden zerstört", sagte Tuohy. "Es ist erschütternd zu denken, dass wir mit einem unserer Kinder Geld machen würden. Aber wir werden Michael mit 37 genauso lieben, wie wir ihn mit 16 geliebt haben."

Im September 2006 wurde ein Buch über das Leben von Oher veröffentlicht. "The Blind Side" kam 2009 in die Kinos und wurde mit einem Oscar ausgezeichnet, Preisträgerin war Schauspielerin Sandra Bullock für ihre Hauptrolle als Leigh Anne Tuohy.

Im Rahmen der Verfilmung wurde den Tuohys 225.000 US-Dollar plus 2,5 Prozent der künftig festgelegten Nettoeinnahmen zugesprochen, sofern Oher den Vertrag mit dem Titel "Life Story Rights Agreement" unterzeichne, was angeblich auch 2007 passiert sei. Oher glaubt, dass die Unterschrift seiner eigenen ähnelt, aber dass er "dieses Dokument zu keinem Zeitpunkt freiwillig oder wissentlich" unterschrieben habe. In dem Antrag fordert Oher eine vollständige Offenlegung über sein mögliches Vermögen und dessen Verwendung, da seine Lebensgeschichte Millionen von Dollar eingebracht hat und er nichts für die Rechte an etwas erhalten hat, das ohne ihn nicht existiert hätte.

Zwischen Vormundschaft und Adoption gibt es einen zentralen Unterschied. Vormundschaft beinhaltet die Aufnahme eines Kindes unter 14 Jahren als Pflegekind, mit Vertretung der Interessen des Minderjährigen vor Behörden. Auch Erziehungs- und Versorgungsaufgaben werden hier übertragen. Durch Adoption kann ein elternloses Kind Rechte erlangen, die einer Blutsverwandtschaft entsprechen.

Oher wurde 2009 im NFL Draft ausgewählt und verbrachte seine ersten fünf Spielzeiten bei den Baltimore Ravens. Anschließend spielte er eine Saison für die Tennessee Titans und zwei Jahre bei den Carolina Panthers. Mit den Ravens gewann er 2012 den Super Bowl.