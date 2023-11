Der deutsche Footballspieler Jakob Johnson ist von den Las Vegas Raiders, seinem Team in der NFL, entlassen worden. Johnson ist als Free Agent nun für alle anderen Klubs verfügbar. Womöglich geht es aber auch zu den Raiders zurück. Das deutet der Coach an.

Der Stuttgarter NFL-Profi Jakob Johnson ist von seinem Klub Las Vegas Raiders entlassen worden. Das schrieb der 28-Jährige beim Kurznachrichtendienst X. Johnson hatte im Sommer 2022 in Las Vegas unterschrieben und kam dort insgesamt auf 25 Einsätze. In der laufenden Spielzeit stand der Fullback bis zur Entlassung vom ehemaligen Headcoach Josh McDaniels in acht von zehn Partien auf dem Platz, fing dabei einen Pass für zwölf Yards. In den vergangenen zwei Wochen unter dem Interimstrainer Pierce musste Johnson infolge einer Gehirnerschütterung aus dem verlorenen Spiel gegen die Detroit Lions am 30. Oktober aussetzen.

"Man muss Entscheidungen treffen, schwierige Kaderentscheidungen. Wir werden das schon hinkriegen und hoffen, dass sich in naher Zukunft etwas ergibt, um ihn zurückzuholen", erklärte Interims-Cheftrainer Antonio Pierce die Entscheidung gegen Johnson. Er ist als Free Agent nun für alle anderen Klubs verfügbar.

Las Vegas hinkt seinen Ansprüchen in dieser Saison hinterher. Erst Anfang dieses Monats hatten sich die Raiders von Trainer Josh McDaniels getrennt, der Johnson bereits bei den Patriots trainiert hatte. Auch Angriffstrainer Mick Lombardi und General Manager Dave Ziegler mussten gehen. Pierce trat die Nachfolge McDaniels' an.

Johnson selbst hatte Ende Oktober noch die Hoffnung geäußert, doch noch die sportliche Wende mit seinem Team zu schaffen. "Noch ist das letzte Kapitel für die Season nicht geschrieben. Wir wissen, dass wir eine gute Mannschaft haben. Das kann alles ganz schnell gehen und wir drehen das Ganze in die andere Richtung", sagte er in seinem Podcast "What happens in Vegas". Zum Saisonstart waren in Johnson und den Brüdern Amon-Ra St. Brown (Detroit Lions) und Equanimeous St. Brown (Chicago Bears) drei deutsche Profis in der NFL vertreten.