Fünf NFL-Spiele am Sonntag enden mit einem erfolgreichen Field Goal bei auslaufender Uhr - Rekord in der Liga. Auch im Monday Night Game kommt es so. Die Sekunden davor verlaufen unerwartet und dramatisch. Bills Star-Quarterback Josh Allen erlebt einen schlimmen Abend.

Die Buffalo Bills haben mit haarsträubenden Fehlern einen Sieg aus der Hand gegeben und in der NFL die fünfte Niederlage der Saison kassiert. Vor den eigenen Fans gab es ein 22:24 gegen die Denver Broncos, die durch ein Field Goal bei auslaufender Uhr letztmals in Führung gingen. Zuvor hatte Kicker Wil Lutz einen Versuch aus 41 Yards rechts am Pfosten vorbeigeschossen. Weil die Bills aber mit zwölf statt der erlaubten elf Abwehrspieler auf dem Feld standen, gab es eine zweite Chance für die Broncos aus 36 Yards. Dieser Versuch saß.

Bills Quarterback Josh Allen leistete sich zwei Fehlpässe und fand nur bei 15 von 26 Versuchen einen Mitspieler. Eine bessere Leistung lieferte sein Gegenüber bei den Broncos, Russell Wilson. "Die Jungs waren unermüdlich. Wir glauben an uns und daran, wer wir sind. Wir haben so viele großartige Szenen gehabt heute. Josh ist ein toller Quarterback. Aber wir haben einfach nicht aufgehört zu kämpfen", sagte Wilson dem Sender ESPN. Er kam auf zwei Touchdown-Pässe und brachte 24 von 29 Passversuchen an den Mann.

Schon kurz vor dem entscheidenden Kick hatten die Bills eine Strafe kassiert und den Broncos die Chance auf das Field Goal überhaupt erst ermöglicht. Nach einer starken Abwehraktion musste Wilson einen Verzweiflungspass werfen. Ein Verteidiger der Bills behinderte Wilsons Mitspieler bei dessen erfolglosem Fangversuch allerdings, aus der Strafe erwuchs die Chance zum Sieg für die Gäste. Die Bills leisteten sich insgesamt vier Ballverluste und waren für die Niederlage vor allem selbst verantwortlich. Bereits am Sonntag hatten fünf NFL-Spiele ihr Ende durch ein Field Goal bei auslaufender Uhr gefunden - ein Rekordwert in der National Football League.