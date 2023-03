Er hat nur einen Arm und spielt trotzdem Basketball auf hohem Niveau in den USA. Hansel Enmanuel verzaubert die Basketball-Welt mit seiner Geschichte, spektakulären Dunkings - und einer positiven Einstellung zum Leben.

Der ersehnte Moment beginnt mit einem Fehlwurf. Hansel Enmanuel steht Mitte Dezember für das Basketballteam der Northwestern State Demons an der Freiwurflinie - und verwirft. Sein Team aber holt den Rebound, der Ball landet wieder bei ihm. Dann vollendet Hansel Enmanuel den Angriff mit dem, was ihn so berühmt gemacht hat. Mit Urgewalt schreitet er durch die Zone und dunkt das Leder durch den Ring. Frenetischer Jubel in der Halle. Nun ist dies nicht einfach irgendein Dunking, sondern es sind die ersten zwei Punkte überhaupt in der College-Karriere von Hansel Enmanuel.

Fünf Zähler stehen am Ende in den Statistikbögen. Zuvor war Enmanuel mehrere Spiele punktlos geblieben. Die bisherigen Stats von Enmanuel lassen kaum erahnen, dass er einer der meistbeachteten Basketballspieler im US-Collegesport ist. In 20 Spielen kommt er durchschnittlich auf knapp über 8 Minuten Einsatzzeit, erzielt dabei 1,7 Punkte und 1,2 Rebounds. Es sind nicht die Statistiken eines Stars. Aber darum geht es nicht. Die Geschichte von Hansel Enmanuel geht weit über Punkte, Rebounds und Assists hinaus. "Ich weiß, dass meine Familie stolz ist. Ich musste weiterarbeiten. Man darf nicht aufgeben", sagte Enmanuel nach den ersten College-Punkten stolz.

Dass der junge Mann, 19 Jahre alt, überhaupt hier am College auf diesem Level spielen kann, verblüfft bis heute. Denn Enmanuel spielt mit einem Defizit, das im Basketball - dem Sport der langen Arme und großen Hände - noch massiver ist als ohnehin schon. Seit seiner Kindheit hat Hansel Enmanuel nur einen Arm. Als er sechs Jahre alt war, begrub ihn in seiner dominikanischen Heimat eine Mauer. Erst Stunden später fand ihn sein Vater und befreite das Kind. Für seinen linken Arm kam die Hilfe zu spät, er musste knapp unterhalb der Schulter operativ entfernt werden.

"So überspielt er, dass er keine andere Hand hat"

Heutzutage spricht Enmanuel von einem "Segen". Man kann nur erahnen, welche Energie notwendig ist, die positive Einstellung und einen Optimismus trotz eines solch schlimmen Unfalls beizubehalten. "Ich dachte, es sei vorbei. Was soll ich nun tun?", fragte er sich nach dem Unfall, wie er der "Associated Press" in einem seiner ganz wenigen Interviews erklärte.

Der kleine Hansel spielte gerne Baseball, wechselte nach dem Unglück auf Basketball, was seinem Vater zuerst gar nicht gefiel. Dabei machte Vater Hansel Salvador selbst als Profi-Basketballer auf der Insel Karriere. Die Anlagen und das Talent von Enmanuel sind unverkennbar. Er ist 1,98 Meter groß, ein Muskelpaket, das aus der Halle springt - so groß ist die Sprungkraft.

"Er ist ein sehr athletischer Spieler, der mit viel Einsatz spielt. Er kann mit seiner starken Hand dribbeltechnisch viel leisten", erklärt Basketball-Experte und Autor André Voigt im Gespräch mit RTL/ntv. "So überspielt und kaschiert er eben, dass er keine andere Hand hat."

Liegestützen sorgen für besonderen Moment

In der Dominikanischen Republik machte Enmanuel im Jugendalter erste Aufnahmen von sich beim Streetball. Die Life Christian Academy in Kissimmee/Florida wurde auf den Nachwuchsmann aufmerksam. Der dortige Trainer war einst Mitspieler von Vater Salvador und lotste Hansel per Stipendium an die US-Schule. Dort nahm der Hype erst richtig Fahrt auf. 2021 wurde er eine Social-Media-Sensation. Krachende Einarm-Dunkings flimmerten als Dauer-Highlight-Reel durchs Netz und katapultierten ihn in neue Hype-Sphären. Inzwischen folgen ihm 1,6 Millionen Accounts bei Instagram.

NBA-Legende Shaquille O'Neal setzte sich im vergangenen Sommer für den Guard ein, als College-Angebote für ein Stipendium zunächst ausblieben. Die Center-Ikone teilte auch eine bewegende Geschichte rund um Enmanuel bei Instagram.

In einem Video erklärt sein College-Coach Corey Gipson, was den Spirit von Hansel Enmanuel ausmacht. Als Strafe ließ Gipson sein Team stets Liegestützen auf den Fingerspitzen machen. Nun aber, da Enmanuel frisch an Bord war, fühlte es sich für den Trainer falsch an. Er sagte: Wir machen Sprints. Enmanuel aber merkte laut seinem Coach, was Sache ist. Der Youngster bestand darauf, dass die Push-Ups durchgezogen werden. Also Liegestützen fürs gesamte Team. Doch die Physik machte Enmanuel einen Strich durch die Rechnung, beim ersten Push-Up auf einer Hand versagten ihm die Kräfte, er zitterte. Das Team hielt inne - und reagierte perfekt. Ein Teamkollege kam herüber, packte Enmanuel an der Hüfte und half ihm bei der Ausführung. "Sie haben alle fünf zusammen gemacht", sagt sein Coach stolz. "Come on", habe Hansel geschrien. "Er ist so viel mehr als nur Dunks", sagt sein Trainer Gipson.

Finale verpasst und trotzdem Ziel erreicht

So ticke er eben, erklären seine Mitspieler. Enmanuel will keine Extrawurst und schon gar kein Mitleid. Er will einfach Basketballspielen. Und er will sich seinen Platz als Basketballer mit ehrlicher Arbeit verdienen. Nicht durch seinen Insta-Fame, nichts als Werbezugpferde oder Zirkus-Nummer. Da half es sicher auch, dass er sich für die kleine Northwestern State Uni in Louisiana entschieden hat. Kleiner Ort, weniger Ablenkungen, weniger Rampenlicht. "Er hat eine unglaubliche Arbeitseinstellung", sagte Teamkollege Isaac Haney der "New York Times".

Enmanuels Statistiken sind nicht atemberaubend, er selbst will auch gar nicht so sehr die Schlagzeilen dominieren, wie er betont. Er dominiert sie dennoch und profitiert auch davon. Der 19-Jährige hat mehrere Werbedeals abgeschlossen, unter anderem mit Adidas und dem Getränkehersteller Gatorade. Er zeigt sich gerne mit teuren Autos auf Instagram. Sein Stipendium als ausländischer Spieler erlaubt es ihm, üppige Nebeneinkünfte mitzunehmen. Nicht schlecht als Rollenspieler einer sportlich eher unbedeutenden und kleinen Uni.

Für den ganz großen Schritt in die NBA, den Traum aller College-Spieler, wird es nicht reichen, ist sich Experte Voigt sicher. "Im Zweifel ist er kein NBA-Talent, irgendwann ist es nicht mehr zu kompensieren, dass du nur zu einer Seite ziehen kannst. Und wenn du auf die andere Seite willst, musst du mit dem Dribbling Dinge machen, die Zeit erfordern", erklärt er. "Für die NBA wird es nicht reichen, weil es ein zu großes Handicap ist, wenn man nur einen Arm, eine Hand hat." Dass Enmanuel den Sprung aufs College gepackt hat, sei an sich schon eine "tolle Geschichte".

Zum kitschigen Happy End fehlte dann auch nicht viel. Nach seinen ersten Punkten im Dezember 2022 stieg seine Einsatzzeit an, er startete mehrmals. Enmanuel entwickelte sich nicht zum Star des Teams, aber ist ein wichtiger Baustein. Er bringt Energie ins Spiel, zerreißt sich in der Defense und hat einen guten Wurf von außen. So half er mit, dass die Demons das Finale der Southland Conference erreichten. Erstmals seit zehn Jahren waren die Demons kurz davor, das legendäre Meisterschaftsturnier der NCAA, der College-Liga, zu erreichen. Im Finale unterlagen sie in der Nacht auf Donnerstag knapp mit 71:75 gegen Texas A&M. Der Final-Traum ist geplatzt, der Weg von Enmanuel geht weiter. Daran gibt es keine Zweifel. Ein großes Ziel ist schon erreicht: Er wird als Basketballer ernst genommen.