Seit Jahren ist Enes Kanter Freedom einer der schärfsten öffentlichen Kritiker des türkischen Staatschefs Erdogan. Nun steht der ehemalige türkische Basketball-Nationalspieler auf einer Fahndungsliste seines Heimatlandes. Für seine Ergreifung wird eine hohe Belohnung geboten.

Enes Kanter Freedom als streitbaren Charakter zu beschreiben, ist vermutlich eine Untertreibung. Im Hauptberuf ist der 30-Jährige eigentlich Basketballer, stand seit 2011 in mehr als 800 Partien in der NBA auf dem Parkett, der stärksten Liga der Welt, trug die Trikots legendärer Klubs wie Boston Celtics und New York Knicks, spielte außerdem die Portland Trail Blazers, Oklahoma City Thunder und Utah Jazz. Mittlerweile aber macht der 2,08-Meter-Mann vor allem abseits des Courts Schlagzeilen - aktuell mit der nächsten Eskalationsstufe seines jahrelangen Konflikts mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan.

Denn Erdogan hat den ehemaligen türkischen Nationalspieler zur Fahndung ausgeschrieben, ihn auf die "Most Wanted"-Liste gesetzt, zum Terroristen erklärt. Das berichten internationale Medien übereinstimmend. Laut "New York Post" bietet die Türkei bis zu 10 Millionen türkischer Lira - rund 500.000 US-Dollar bzw. 460.000 Euro - für Informationen, die zur Ergreifung von Kanter Freedom führen. Es ist laut dem US-Blatt das erste Mal, dass die Türkei ein solches Kopfgeld bietet.

"Das macht es so gefährlich", zitiert die "New York Post" den aktuell vereinslosen Basketballer. Bisher seien vor allem die türkischen Geheimdienste hinter ihm gewesen, nun aber "alle, weil sie das Geld haben wollen". Auf Twitter schrieb er: "Ich bin fassungslos, dass Erdogan das Leben eines US-Bürgers in den USA bedroht." Auch der ehemalige Fußballer Hakan Sükür, mit 51 Länderspieltreffern Rekordtorschütze des Landes, steht als Staatsfeind auf der Liste. Sükür hat seinen Lebensmittelpunkt mittlerweile ebenfalls in den USA.

"Nun wollen sie mir mein Leben nehmen"

Kanter Freedom, in der Schweiz geboren, in der Türkei aufgewachsen und inzwischen in den USA zu Hause, legt sich seit Jahren immer wieder mit dem Autokraten Erdogan an. Bezeichnete ihn als "Diktator", als "Hitler unseres Jahrhunderts", prangerte die Menschenrechtsverstöße der türkischen Regierung und ihr Vorgehen gegen Dissidenten öffentlichkeitswirksam an. 2017 wurde sein türkischer Pass für ungültig erklärt, nach einer Verhaftung in Rumänien kehrte er als nach eigener Aussage "Staatenloser" zurück in die USA. Seit 2021 ist er US-amerikanischer Staatsbürger und änderte dabei seinen Namen zu Freedom.

Das Kopfgeld verschärfe die Sorge um seine Sicherheit, sagte der 30-Jährige der "New York Post": Er befinde sich in dauerhaftem Austausch mit US-Behörden und dem FBI, werde "24 Stunden und 7 Tage die Woche beschützt". Kanter Freedom spreche über seine Nennung auf der Fahndungsliste, weil "ich nicht der einzige bin, der da draufsteht". Es gebe "so viele Journalisten, so viele Aktivisten", die nicht so bekannt sein wie er: "Sie sind wesentlich leichtere Ziele - und sie sind auf sich allein gestellt."

Seit seiner Entlassung bei den Houston Rockets im Frühjahr 2022 ist Kanter Freedom ohne NBA-Klub, laut "New York Post" veranstaltet er aktuell Basketball-Camps und reist um die Welt, um sich für Menschenrechte einzusetzen, auf seinem Twitter-Account postet er regelmäßig von Gesprächsrunden mit Politikern. Nach Auftritten bei Fox News sah er sich allerdings auch dem Vorwurf ausgesetzt, sich von Rechtspopulisten und Rechtsextremen ausnutzen zu lassen. Zu einer Meldung über seine Aufnahme auf die "Most Wanted"-Liste twitterte Kanter Freedom, "nun wollen sie mir mein Leben nehmen" und bedankte sich für die zahlreichen unterstützenden Nachrichten.