In England wütet Omikron. Seit einiger Zeit bringt die Virus-Variante den Spielbetrieb der populärsten Fußball-Liga der Welt in Bedrängnis. Bereits 18 Spiele wurden aufgrund hoher Infektionszahlen verschoben. Jetzt muss auch Liverpool-Trainer Jürgen Klopp in Quarantäne.

Jürgen Klopp, der deutsche Trainer des FC Liverpool, hat sich wegen des Verdachtes auf eine Corona-Infektion in Isolation begeben. Er wird seinen Klub im Spitzenspiel der Premier League am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) beim FC Chelsea nicht betreuen können. Dies teilt der englische Traditionsklub mit. Der 54-Jährige habe "milde Symptome" und wird beim Chelsea-Spiel von seinem Assistenten Pepijn Lijnders vertreten. Nach Angaben des für gewöhnlich gut informierten US-Senders ESPN soll es Klopp sonst jedoch gut gehen.

Während sämtliche Spieler negativ getestet wurden, zeigten Tests bei drei weiteren Vereinsmitarbeitern Auffälligkeiten, teilt der englische Meister von 2020 in dem Statement weiter mit. Erst am Freitag hatte Liverpool drei weitere Corona-Fälle innerhalb der Mannschaft bekannt gegeben. Die Namen der Betroffenen nannte Klopp nicht. Der frühere Dortmund-Trainer hatte in den vergangenen Wochen vehement auf die Gefahren des Coronavirus hingewiesen und Kritik an den Offiziellen der Liga geäußert. "Es ist wie eine Lotterie am Morgen, wenn man auf das Ergebnis wartet. Es ist im Moment nicht so cool", hatte Klopp gesagt.

Trotz der Infektionen innerhalb des Kaders hat Liverpool bislang nicht um eine Verlegung des Spiels gegen Chelsea gebeten. Für beide Mannschaften geht es in dem Spiel nach Manchester Citys schmeichelhaftem 2:1-Erfolg bei Arsenal bereits um alles. Der Verlierer der Partie wird nach etwas mehr als der Hälfte der Saison bereits einen Rückstand von mehr als zehn Punkten auf Pep Guardiolas Team aufweisen.

Insgesamt 18 Spiele der englischen Premier League wurden innerhalb der vergangenen drei Wochen aufgrund hoher Infektionszahlen innerhalb der Kader auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Davon war unter anderem auch das Liverpool-Heimspiel gegen Leeds United betroffen. Trainer Marcelo Bielsa hatte nicht einmal mehr 14 Profispieler nominieren können.