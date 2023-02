Das deutsche Team gewinnt bei der WM-Premiere des Mixed-Wettbewerbs in der Nordischen Kombination trotz reichlich Ärger die Silbermedaille. Vinzenz Geiger, Jenny Nowak, Nathalie Armbruster und Julian Schmid müssen sich im slowenischen Planica nur dem überragenden Quartett aus Norwegen geschlagen geben.

Vinzenz Geiger nahm Schülerin Nathalie Armbruster stolz in den Arm. Nicht überschwänglich, aber gelöst bejubelten die deutschen Kombiniererinnen und Kombinierer ihre nächste WM-Medaille. Zum Abschluss einer sehr gelungenen ersten Weltmeisterschaftswoche in Planica freute sich das deutsche Team bei der WM-Premiere des Mixed-Wettbewerbs in der Nordischen Kombination über die Silbermedaille. Nur die extrem dominanten Norweger waren erneut stärker als die besten deutschen Allrounder im Skispringen und Langlauf.

"Bei einer Premiere dabei zu sein und gleich eine Silbermedaille zu gewinnen, freut mich riesig", sagte der sehr glückliche Olympiasieger Geiger im ZDF. "Das war eine gelungene Premiere, es hat richtig Spaß gemacht." Mit nun dreimal Silber hat das deutsche Kombi-Team schon jetzt mehr Medaillen gesammelt als bei der Heim-WM in Oberstdorf vor zwei Jahren. Geiger, Jenny Nowak, Armbruster und Julian Schmid sicherten im entscheidenden Langlauf-Rennen Platz zwei vor Österreich. Dabei hatte der Sonntag alles andere als perfekt begonnen.

Aufsprunghang nach starken Schneefällen zu weich

In krassem Kontrast zur Freude über Platz zwei hatte es am Vormittag noch mächtig Unmut gegeben. Männer-Bundestrainer Hermann Weinbuch übte heftige Kritik, nachdem beim Skispringen der Italiener Alessandro Pittin und der Japaner Akito Watabe gestürzt waren und der Wettkampf abgebrochen worden war. "Es war sehr gefährlich, grob fahrlässig. So etwas sollte bei der WM nicht passieren", sagte der 62-Jährige. Das Problem war der zu weiche Aufsprunghang, der nach starkem Schneefall in der Nacht offensichtlich nicht richtig präpariert worden war.

"Leider sind die Hausaufgaben nicht gemacht worden", sagte Weinbuch. Mit mehr als einer Stunde Verspätung wurde das Springen wiederholt, das deutsche Quartett verschaffte sich mit Platz drei eine gute Ausgangslage. Im Langlaufrennen brachte Startläufer Geiger mit einer Energieleistung das Team auf Rang zwei. Seine Kolleginnen und Schmid verteidigten die Position souverän. Hinter den fast unschlagbaren Norwegerinnen und Norwegern, die mit ihren Topleuten Gyda Westvold Hansen und Jarl Magnus Riiber alle drei bisher vergebenen WM-Titel abgeräumt haben, ist Deutschland die zweitstärkste Kombi-Nation bei diesen Titelkämpfen. "Wir haben das in der Loipe taktisch hervorragend gemacht", lobte Weinbuch seine Schützlinge, zu denen am Sonntag auch Olympiasieger Vinzenz Geiger und Jenny Nowak zählten, nach ihrem Silber-Coup: "Vinz hat ein hervorragendes Rennen gemacht, die Mädels haben super dagegengehalten, Julian war taktisch überragend."

Terminhatz für Armbruster

Schülerin Armbruster hat dabei in nur wenigen WM-Tagen mächtig Eindruck hinterlassen - sportlich und abseits der Wettkämpfe. Die 17-Jährige tritt in Planica mit einer Mischung aus jugendlicher Lockerheit und erwachsener Abgeklärtheit auf. Siegerehrungen, Medientermine auf Deutsch oder Englisch, all das absolviert sie bei ihrer ersten WM und in ihrer ersten richtigen Weltcup-Saison wie ein ganz routinierter Profi. "Das bedeutet uns allen richtig viel: Vizeweltmeister in der Mixed-Team-Premiere - das ist mega cool", sagte Armbruster. Für sie geht die Terminhatz direkt weiter - allerdings weder auf der Schanze noch in der Loipe. Die Elftklässlerin reist an diesem Montag zur Studienfahrt nach Berlin.

Ihre männlichen Kollegen haben dagegen im Tal der Schanzen noch viel vor. In der zweiten WM-Woche werden noch zwei weitere Titel vergeben. Schmid zählt auch auf der Großschanze zu den Medaillenkandidaten. Der 23-Jährige gewann gleich in seinem ersten WM-Rennen der Karriere am Samstag Silber im Normalschanzen-Einzel. "Das ist das Saisonhighlight. Es ist ein besonderer Moment, genau am Tag X auf dem Podium zu stehen", sagte Schmid zu seinem bis dahin größten Karriereerfolg, dem eine weitere Medaille folgte.

Immer noch kämpfen die Kombiniererinnen derweil um eine angemessene Gleichberechtigung. Im vergangenen Juni verwehrte ihnen die Exekutive des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) die Aufnahme ins Programm der Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo - allen angeblichen Bestrebungen im Sinne der Geschlechtergleichheit zum Trotz. Für die Männer geht es nun am Mittwoch (11 Uhr Springen/15.10 Uhr Langlauf/ARD und Eurosport) mit dem Team-Wettbewerb von der Großschanze weiter. Für die Kombiniererinnen hingegen ist die WM mit dem Mixed-Wettkampf zu Ende - zum Bedauern ihrer Teamkollegen. "Dann wird es langweilig, wenn wir nur unter uns sind", sagte Geiger.