Der neue Trainer von Österreichs Fußballnationalmannschaft, Rangnick, darf sich in Wien lange an der Vorstellung laben, gegen Weltmeister Frankreich ein Ausrufezeichen setzen zu können. Der pfeilschnelle Mbappé aber hat was dagegen.

Superstar Kylian Mbappé hat Ralf Rangnicks nächsten Achtungserfolg als Österreichs Fußball-Nationaltrainer verhindert. Mit seinem Treffer in der 83. Minute rettete der Stürmer von Paris Saint-Germain Weltmeister Frankreich ein 1:1 (0:1) in Wien. Andreas Weimann hatte Rangnicks Team im Ernst-Happel-Stadion in der 37. Minute in Führung gebracht. Nach starker erster Halbzeit gerieten die Österreicher im zweiten Durchgang aber immer stärker unter Druck.

Die Franzosen drängten nach Mbappés Einwechslung in der 63. Minute auf den Ausgleich, den der 23-Jährige auf Vorlage von Leipzigs Christopher Nkunku dann schließlich auch erzielte. Zuvor hatte die ÖFB-Auswahl dem Weltmeister mit Rangnicks Pressingfußball Probleme bereitet. Mehr als das Tor von Weimann nach einem schönen Konter über den Ex-Bremer Marko Arnautovic gelang aber nicht.

Nach dem 3:0 bei Vize-Weltmeister Kroatien am ersten Spieltag und der 1:2-Niederlage gegen Dänemark ist Österreich in seiner Nations-League-Gruppe nun Zweiter. Erster ist Dänemark trotz eines 0:1 (0:0) gegen die Kroaten. Mario Pasalic erzielte in Kopenhagen den entscheidenden Treffer.