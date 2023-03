Noch ist die Ski-Saison lange nicht beendet, aber mit einem fünften Rang auf der Olympia-Abfahrt von 1994 macht Mikaela Shiffrin ihren fünften Gesamtweltcup klar. In der nächsten Saison greift sie eine neue Bestmarke an, doch auch 2023 hat sie noch ein ganz großes Ziel.

Ski-Superstar Mikaela Shiffrin hat den Gesamtweltcup der Frauen gewonnen. Der Amerikanerin reichte in der Abfahrt von Kvitfjell ein fünfter Platz, um sich zwei Wochen vor Saisonende die große Kristallkugel zu sichern. Bei sieben ausbleibenden Weltcups ist die 27-Jährige nicht mehr einzuholen.

Die zweimalige Olympiasiegerin konnte in dieser Saison bislang elf Titel gewinnen, je fünf im Slalom und Riesenslalom sowie einen im Super-G. "Der Gesamtweltcup war mein Saisonziel. Ich war so darauf fokussiert, dass ich es Interviews nie ansprechen wollte. Ich bin einfach nur glücklich", sagte die Ausnahmeathletin. Somit gewinnt die Amerikanerin bereits zum fünften Mal die große Kristallkugel für den Sieg im Gesamtweltcup sicher. Nur die Österreicherin Annemarie Moser-Pröll hat häufiger gewonnen (6).

Kira Weidle patzt früh

Lokalmatadorin Kajsa Vickhoff Lie holte sich in der vorletzten Abfahrt des Winters den Sieg und feierte ihren ersten Erfolg im Weltcup überhaupt. Zweite wurde Sofia Goggia aus Italien, die sich so zum vierten Mal in ihrer Karriere den Sieg in der Abfahrts-Gesamtwertung sicherte. Ihren sechsten Saison-Titel in der Königsdisziplin verpasste Goggia um 29 Hundertstelsekunden. Dritte wurde Corinne Suter aus der Schweiz.

Deutschlands beste Speed-Fahrerin Kira Weidle leistete sich in den norwegischen Bergen einen dicken Patzer. Die 26-Jährige blieb nach gut 20 Fahrsekunden und direkt vor einer flachen Passage an einer Torstange hängen, kurz darauf schwang sie mit Schmerzen am rechten Arm und großem Rückstand ab. Ihr Rennanzug wies am Unterarm und am rechten Knie deutliche Spuren vom harten Kontakt mit den Torstangen auf.

Emma Aicher vom SC Mahlstetten fuhr als 23. in die Punkteränge, Katrin Hirtl-Stanggaßinger (36.) enttäuschte. Am Sonntag steht für die Damen in Kvitfjell erneut ein Super-G an. Dann könnte Shiffrin ihren 86. Weltcup-Sieg bejubeln und mit der schwedischen Ski-Legende Ingemar Stenmark gleichziehen.