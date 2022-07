Der Tod von Fußball-Legende Uwe Seeler geht auch dem Bundeskanzler nahe. Scholz schreibt im "Spiegel" einen Nachruf auf den Hamburger und erinnert sich an gemeinsame Begegnungen.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat Uwe Seeler in einem Nachruf als "großartigen Sportler" gewürdigt, dessen "beinah grenzenlose Beliebtheit" seinen Tod überdauern werde. "Uwe Seeler hat beide Seiten des Sports in seiner Stadt Hamburg miteinander verklammert: das Selbstbewusste und das Bescheidene, den Glanz und den Kreidestaub, die Bewunderung für einen Star und die Erkenntnis: Eigentlich ist das doch einer wie wir - nur eben ein bisschen erfolgreicher", schreibt Scholz und erinnert an einen Satz von Seelers Vater, den auch der Sohn immer wieder zitiert habe: "Denkt daran, ihr seid Hamburger, zuverlässig und fair", schrieb Scholz im "Spiegel".

Der Fußballer Seeler habe nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Hamburger Rathaus Selbstbewusstsein bewiesen, schreibt der Kanzler weiter. "Ein nach Uwe Seeler benannter Preis für gute Nachwuchsarbeit wurde verliehen und der Namensgeber hielt eine Rede. Ohne Manuskript, weitgehend improvisiert, voller Anekdoten, nicht ohne Kritik an unguten Entwicklungen, und es funktionierte", so Scholz. "Die Anwesenden hingen, wie es so schön heißt, an seinen Lippen, und das mit Sicherheit nicht nur, weil sie um seine Rekordmarken wussten."

Als Erster Bürgermeister Hamburgs hielt Scholz 2016 die Tischrede zu Seelers 80. Geburtstag. "'Die Acht lacht', so wurde er an dem Tag zitiert", erinnert sich der Kanzler und ergänzt: "Uwe Seeler wird fehlen: seiner Frau Ilka, seiner Familie, Freunden, aber auch Hamburg und, man darf es sagen, unserem Land, das selbstbewusste bescheidene Menschen braucht."

Schon nachdem der Tod Seelers bekannt geworden war, hatte sich Scholz bestürzt gezeigt. "Er war Vorbild für viele, Fussballlegende und natürlich Hamburger Ehrenbürger", schrieb Scholz auf Twitter. Der Tod des Hamburger Idols löste bei vielen Weggefährten betroffene Reaktionen aus. "Der Uwe war mein ältester Freund. Und mein bester", sagte beispielsweise Franz Beckenbauer der "Bild"-Zeitung. "Er hat mich immer unterstützt, als ich ganz jung zur Nationalmannschaft kam. So wie er sein Leben lang allen geholfen hat. Einen so tollen Menschen wie den Uwe gibt's kein zweites Mal", so der 76-Jährige. Seeler war am Donnerstag im Alter von 85 Jahren gestorben. Beide spielten zusammen bei den Weltmeisterschaften 1966 und 1970.