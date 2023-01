Mikaela Shiffrin hat es geschafft: Die Amerikanerin feiert im Riesenslalom am Kronplatz ihren 83. Weltcup-Sieg und ist damit alleinige Rekordhalterin im Ski-Zirkus. Sie lässt Landsfrau Lindsey Vonn hinter sich. Jetzt nimmt Shiffrin die Bestmarke des legendären Ingemar Stenmark ins Visier.

Mikaela Shiffrin hat abermals Ski-Geschichte geschrieben und ihrer außergewöhnlichen Karriere eine weitere Bestmarke hinzugefügt. Die 27 Jahre alte US-Amerikanerin raste beim Riesenslalom am Kronplatz zu ihrem 83. Weltcup-Sieg und ist nun alleinige Rekordhalterin. Shiffrin übertraf die einstige Speed Queen Lindsey Vonn, ebenfalls aus den USA, die bis zu ihrem Rücktritt 2019 unfassbare 82 Siege eingefahren hatte. "Ich hatte ein bisschen Angst vor diesem Tag, weil ich fürchtete, dass meine Gefühle verrückt spielen würden", sagte Shiffrin beim Siegerinnen-Interview. Ihre Emotionen verbarg sie hinter einer dicken, goldfarbenen Sonnenbrille.

Hält Shiffrin ihre Topform, dürfte sie in dieser Saison auch noch den Allzeit-Rekord von Ingemar Stenmark knacken. Der Schwede liegt mit 86 Weltcup-Siegen noch knapp vor ihr. Bereits am Mittwoch steht am Kronplatz ein weiterer Riesenslalom an. "Ich bin echt sprachlos", sagte die einstige Riesenslalom-Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg am Eurosport-Mikrofon: 83 Siege, "das ist eine wahnsinnige Zahl".

In den Dolomiten legte Shiffrin schon im ersten Lauf die Bestzeit vor und fuhr auch im Finale am schnellsten. Ihr Vorsprung auf die Olympia-Dritte Lara Gut-Behrami betrug nach einer donnernden Triumphfahrt letztlich 0,45 Sekunden. Die Schweizerin hatte zuvor brillant vorgelegt. Expertin Rebensburg hatte sogar vermutet, dass diese Fahrt nicht zu toppen sei. Doch dann kam eben Shiffrin und belehrte wieder einmal alle eines besseren.

Die Zweite der Peking-Spiele, Federica Brignone aus Italien, wurde beim Heimrennen Dritte (+1,16). Die beiden deutschen Starterinnen, Jessica Hilzinger und Andrea Filser, verpassten das Finale der besten 30 klar.