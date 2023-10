Taylor Swift entwickelt sich zum Maskottchen der Kansas City Chiefs. Der Pop-Star ist mit prominenter Begleitung erneut im Stadion und sieht gegen die New York Jets einen weiteren Erfolg der Mannschaft von Travis Kelce. Superstar Patrick Mahomes erlebt einen Abend mit Licht und Schatten.

Pop-Superstar Taylor Swift hat erneut einen Sieg der Kansas City Chiefs im Stadion gesehen. Die Sängerin beobachtete im MetLife Stadium den 23:20-Sieg des Super-Bowl-Champions gegen die New York Jets. Travis Kelce, der Swift vergangene Woche ins Arrowhead Stadium von Kansas City eingeladen hatte, blieb dieses Mal ohne Touchdown. Umarmungen für seine Mutter Donna gab es von Swift aber dennoch - und Applaus nach dem am Ende härter erkämpften dritten Saisonsieg, als es nach einer frühen 17:0-Führung zu erwarten war.

"Als wir 17:0 vorne waren, hätten sie uns einfach laufen lassen können, aber sie haben bis zum Ende gekämpft", sagte Quarterback-Superstar Patrick Mahomes dem TV-Sender NBC. Mit zwei Fehlpässen setzte er sein Team im zweiten Viertel mehrfach unter Druck, hatte mit starken Läufen in wichtigen Phasen der Partie aber auch großen Anteil am Erfolg. "Sobald du meinen Kopf etwas zur Seite klappen siehst, weißt du, dass ich renne, so schnell ich kann", sagte er.

Bei den Jets machte der umstrittene Quarterback Zach Wilson sein bestes Spiel seit Monaten und kam am Ende auf 245 Yards und zwei Touchdown-Pässe. Der verletzte Aaron Rodgers sah von der Tribüne aus, wie Wilson sein Team nach dem großen Rückstand zurück in die Partie brachte und in wichtigen Momenten die Ruhe behielt. Weil Mahomes am Ende aber clever auf einen Touchdown verzichtete, gab es für die Jets keine Chance mehr, an den Ball zu kommen.

Zum Spiel war Swift vor Beginn in Begleitung von Ryan Reynolds, Blake Lively und Hugh Jackman. Dieses Mal verzichtete sie auf rote Kleidung und trug eine kurze Jeans-Hose und ein dunkles langärmliges Oberteil. Seit Kelce im Juli sein Interesse an Swift öffentlich gemacht hatte, spekulieren Fans über den Beziehungsstatus der beiden. Kelce sagte vor zwei Monaten in seinem Podcast "New Heights", dass er Swift gerne bei ihrem Konzert seine Nummer gegeben hätte. "Ich war enttäuscht, dass sie vor oder nach ihren Auftritten nicht redet, weil sie ihre Stimme für ihre 44 Songs schonen muss", erklärte er.