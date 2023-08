Gegen eine Gegnerin aus der Top 20 hat Venus Williams seit 2019 nicht mehr gewonnen. Zwei Wochen vor dem Start der US Open setzt sie nach zehn Niederlagen nacheinander dieser Serie nun ein Ende. Unterdessen freut sich Novak Djokovic auf sein US-Comeback.

Venus Williams hat zum ersten Mal nach vier Jahren wieder gegen eine Spielerin aus den Top 20 der Welt ein Tennis-Match gewonnen und beim WTA-Turnier in Cincinnati die zweite Runde erreicht. Gegen die an Position 16 gesetzte Russin Veronika Kudermetowa gewann die inzwischen 43 Jahre alte US-Amerikanerin am Montag (Ortszeit) nach 1:4-Rückständen in beiden Sätzen am Ende 6:4, 7:5. Seit 2019 hatte die siebenfache Grand-Slam-Siegerin zehn Partien in Serie gegen Top-20-Spielerinnen verloren.

"Ich habe mir einfach gesagt: Gewinn diesen Punkt, nicht das Spiel, nur diesen Punkt", berichtete die Schwester von Serena Williams im Anschluss an ihren Erfolg zwei Wochen vor dem Start der US Open. Zuletzt sorgte sie im Juni, kurz bevor sie mit einer Wildcard bei Wimbledon antrat, für Aufsehen. Die siebenmalige Grand-Slam-Gewinnerin gewann damals beim WTA-Turnier in Birmingham gegen die Italienerin Camila Giorgi - nur fünf Frauen war es zuvor gelungen, mit 43 Jahren oder älter ein Einzel-Match auf der WTA-Tour zu gewinnen. Zugleich war es für sie der erste Erfolg über eine Top-50-Spielerin seit 2019 - bis jetzt.

Unterdessen zog auch Sloane Stephens bei dem mit rund 2,8 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier in die zweite Runde ein. Sie gewann 7:5, 6:2 gegen Elisabetta Cocciaretto aus Italien und trifft nun auf Titelverteidigerin Caroline Garcia.

Bei den Männern, die auf der ATP-Tour ebenfalls in Cincinnati Halt machen, bezwang Felix Auger-Aliassime aus Kanada den Italiener Matteo Berrettini 4:6, 6:2, 6:3. Am Mittwoch bestreitet auch der serbische Tennis-Star Novak Djokovic sein Comeback in den USA. Der Weltranglistenzweite durfte wegen seiner fehlenden Covid-19-Impfung in den vergangenen zwei Jahren nicht einreisen. Angesichts seiner Rückkehr sei er "aufgeregt", sagte Djokovic zuvor in einer Medienrunde.