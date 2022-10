Victor Wembanyama. Merken Sie sich diesen Namen! Der 18-jährige Franzose stellt den Basketball auf den Kopf, weil er wie ein Videospiel-Charakter in echt ist. Der 225 Zentimeter-"Außerirdische" verblüfft selbst die Allerbesten - und bringt NBA-Teams dazu, absichtlich Spiele zu verlieren.

Am Donnerstag zerrten seine Team-Kollegen diesen dürren Riesen aufgeregt zur Seite. Victor Wembanyama sollte sich unbedingt ein Video anschauen. Darin lobte LeBron James von den Los Angeles Lakers, einer der besten Basketballer aller Zeiten, den erst 18-jährigen Franzosen als "Generationen-Talent" und als "Außerirdischen". James steht nicht alleine da mit seinen Äußerungen, denn Wembanyama verblüffte dieser Tage die gesamten sportverrückten USA - und verändert schon jetzt, da er noch nicht mal in der Liga spielt, die komplette NBA.

Wembanyama reiste vergangene Woche mit seiner französischen Mannschaft Metropolitan 92 für zwei Schau-Spiele in die USA. Die beiden Partien gegen Ignite - ein Team der NBA G-League, deren Zweck es ist, in ihrem Spielbetrieb mit "Farmteams" Nachwuchsspielern Einsatzzeit zu geben, damit diese dann in die NBA wechseln können - lösten einen noch nie dagewesenen Hype aus. Dass der Teenager gut ist, wussten Experten vorher. Wie unglaublich er schon ist (und vor allem wie viel besser er noch werden könnte), weiß nun jeder Basketball-Fan auf der Welt.

Step-Back-Dreier, den Ball über den ganzen Court dribbeln und zum Korb ziehen, Dreipunktewürfe nach einem Pass und aus dem Dribbling. Diesen Werkzeugkoffer bringen nur gestandene NBA-Stars in die Arenen mit. Aber sie sind meist Point Guards, körperlich kleinere Aufbauspieler. Dass ein 2,25-Meter-Riese sich so geschmeidig bewegt, die Dreier von draußen nur so regnen lässt und trifft, dazu noch Monsterblocks, krachende Dunkings und Fußarbeit und Körpertäuschungen à la Hakeem "The Dream" Olajuwon einstreut und das Spiel damit vorne wie hinten nach Belieben dominiert - das hat es so noch nie gegeben auf dem Planeten. Noch dazu von einem 18-Jährigen. Es ist eine beinahe absurde Kombination von Körpergröße und Können, von size und skill, wie die US-Amerikaner sagen. Es wirkt beinahe unfair. "Wembanyamas Fähigkeiten sind das Unheimlichste, was die NBA je gesehen hat", urteilte Ex-NBA-Star Richard Jefferson.

"Es fühlt sich wie ein Cheat Code an"

Wembanyama spielt so graziös wie gnadenlos. Die Kinnlade der gesamten NBA-Welt klappte bei den beiden Partien mit einem lauten, aufgeregten, ungläubigen Keuchen herunter. Auch, wenn es mehr darum geht, dass der Franzose schlichtweg etwas zeigt, was selbst Experten in dieser Kombination noch nie gesehen hatten, waren auch die Zahlen außerordentlich. In den zwei Spielen in der Nähe von Las Vegas erzielte er 37 und 36 Punkte. In der ersten Partie traf er sieben von elf Dreiern und lieferte zusätzlich fünf Blocks ab. Anschließend wurde der Teenager, der 2021 bei der FIBA U19-Weltmeisterschaft im Goldmedaillen-Spiel gegen die USA mit 81:83 knapp unterlag, kurzerhand in die französische Nationalmannschaft für die kommenden zwei WM-Qualifikationsspiele berufen. In den USA wird er nun als glasklarer Favorit auf die Nummer 1 im NBA-Draft 2023 gehandelt - doch dazu gleich mehr.

Zunächst muss man sich mal kurz auf den Lippen zergehen lassen, wie gestandene NBA-Megastars nach den richtigen Worten suchen, um der noch nie dagewesenen Spielweise des neuen Riesen am Basketball-Himmel und der Tragweite dieser Tage in Nevada gerecht zu werden. "Er ist wie ein Außerirdischer", zeigte sich LeBron James wie gesagt mehr als beeindruckt. "Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so groß ist wie er, aber so flüssig und anmutig auf dem Parkett agiert." Wembanyamas Talent und seine Fähigkeiten "zaubern mir ein Lächeln aufs Gesicht", sagte Kevin Durant von den Brooklyn Nets. "Die Liga bekommt ein Problem, wenn er endlich da ist. Ich will unbedingt sehen, was die Zukunft für ihn bringt."

NBA-Champion Stephen Curry zog einen naheliegenden und durchaus passenden Vergleich: "Er ist wie ein Spieler, den man bei NBA2K erstellt. Ich meine diese Point Guards, die über 2,13 Meter groß sind. Es fühlt sich wie ein Cheat Code an. Er hat viel Talent und es macht Spaß, ihm zuzusehen." Wembanyama wirkt tatsächlich wie ein Spieler, der in Videospielen in Kinderzimmern auf der ganzen Erde kreiert wird. Aber auf der Playstation bleibt ein Gigant mit solch einem Körpertyp gesund. In der Realität sieht das oft anders aus. Kristaps Porzingis oder Yao Ming mit ihren anfälligen Körpern springen dabei ins Gedächtnis.

Wettlauf nach unten wegen Wembanyama

Außer einer Verletzung, so scheint es, kann aber nichts und niemand Wembanyamas Weg zum Ruhm stoppen. "Es ist eine Ehre, dass solche Spieler in so hohen Tönen von mir sprechen", sagte der Franzose nach den umfassenden Lobpreisungen. "Es verändert sich für mich aber nichts. Ich muss fokussiert bleiben. Noch habe ich nichts erreicht." Der Teenager wird nun mit den Metropolitans nach Frankreich zurückkehren und dort die Saison fortsetzen, um 2023 in die NBA zu wechseln. Und damit löst er ein erdbebenartiges Problem aus.

"Victor Wembanyama ist der beste Kandidat in der Geschichte des NBA-Drafts", erklärte ESPN-Experte Adrian Wojnarowski. Besser selbst als ein LeBron James, der bei der jährlichen Talenteziehung, dem Draft, genau 20 Jahre zuvor die Vereinigten Staaten noch ganz ohne soziale Medien in Aufruhr versetzte. Wembanyama ist nun aber so gut und bringt so viel Steigerungspotenzial mit, dass er bereits auf diese NBA-Saison dramatische Auswirkungen haben wird laut Wojnarowski und viele anderer Analysten. Dass er die Saison und den Wettberweb "zerstört", auch wenn er überhaupt nicht an ihr teilnimmt. Denn für den Teenager wollen nun etliche Teams in der besten Basketball-Liga der Welt absichtlich verlieren und die komplette Spielzeit 2022/23 hinwerfen.

Wembanyama wird "einen Wettlauf nach unten auslösen, wie wir ihn noch nie gesehen haben", teilte der Geschäftsführer eines NBA-Teams Wojnarowski mit. "Tanking" wird die für Fußball-Fans absurd erscheinende Taktik des absichtlichen Verlierens in den USA genannt, "Baden gehen" oder "Schiffbruch erleiden". Der Grund: Die Mannschaften wollen sich die bestmögliche Ausgangslage beim Draft verschaffen, um Wembanyama zu ergattern. Um für die kommenden Jahrzehnte den vielleicht besten Spieler der Welt in den eigenen Reihen zu haben. Um dem Verein "500 Millionen US-Dollar an Wert" (Wojnarowski) hinzuzufügen.

Die Draft-Regeln in der NBA sehen vor, dass die drei Teams mit der schlechtesten Ausbeute am Ende der Saison die gleiche 14-prozentige Chance auf den ersten Platz bei der Talenteziehung erhalten. Das Los entscheidet. Sicher ist ein Engagement des Juwels im eigenen Klub nach einer Saison des Verlierens also durchaus nicht. Es besteht sogar eine 86-prozentige Chance, dass die schlechteste Mannschaft im nächsten Jahr nicht Wembanyama bekommt. Von diesen 86 Prozent besteht eine 47,9-prozentige Chance, dass sie nur den fünften Pick erhält, denn bis dahin kann das schlechteste Team in der so genannten Lotterie sogar abrutschen in der Zieh-Reihenfolge.

Der erste echte Videospiel-Star

Doch Wembanyama scheint es einigen Mannschaften wert zu sein. Oft springen Teams auf die Tanking-Taktik auf, wenn sie Mitte der Saison merken, dass in Richtung Playoffs nichts mehr möglich ist. Nun wollen einige wohl direkt zu Beginn der neuen Spielzeit mit dem nach unten Dümpeln loslegen oder denken zumindest schon darüber nach. Selbst NBA-Boss Adam Silver sprach deshalb schon eine Warnung aus: "Ich weiß, dass viele unserer NBA-Teams bei der Vorstellung, dass sie ihn möglicherweise durch unsere Lotterie bekommen können, verzückt sind." Weil es aber eben so viele Klubs versuchen würden, sollten sie angesichts der schlechten Chancen lieber ordentlich auf dem Parkett miteinander wetteifern.

Die NBA verliert dadurch einerseits an Glaubwürdigkeit, andererseits wird auch die Meisterschaft in diesem Jahr durch den Wembanyama-Hype beeinflusst. Denn Experten erwarten, dass Teams nicht nur absichtlich verlieren, sondern auch eigene Stars traden und abgeben, um die richtigen Puzzleteile für den geplanten Abstieg und den erhofften Neuanfang beisammen zu haben.

Victor Wembanyama wird das ganze Spektakel in dieser Saison herzlich egal sein. Den Teenager will weiter an seinen unglaublichen Fähigkeiten arbeiten und gesund bleiben. Wenn die NBA bis zum nächsten Jahr durch das massive Tanking noch nicht vollends zerstört ist, bekommt sie dann endlich ihren ersten echten Videospiel-Star.