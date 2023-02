Mercedes stellt seinen neuen Formel-1-Bolliden vor, doch Lewis Hamilton ist auf ein Thema überhaupt nicht gut zu sprechen. Der Rekordweltmeister wettert gegen ein neues Reglement der Rennserie, das "politische" Statements der Fahrer verbieten soll. Hamilton will sich darüber hinwegsetzen.

Lewis Hamilton hat auch vor der elften Saison im Mercedes und mit 38 Jahren nichts von seinem Siegeswillen und seiner Rennlust verloren - im Gegenteil. "Ich kann mich nicht erinnern, wann ich mich das letzte Mal so gefreut habe, ins Auto zu steigen", sagte der britische Superstar nach der Präsentation des neuen Formel-1-Mercedes: "Es ist wie Weihnachten."

Vor allem will der Rekordweltmeister sich aber nicht den Mund verbieten lassen und erklärte, dass er sich von der FIA nicht daran hindern lassen werde, seine Meinung zu äußern. "Nichts wird mich davon abhalten, über die Dinge zu sprechen, die mir am Herzen liegen, und über die Themen, die es gibt", sagte er. "Ich habe das Gefühl, dass der Sport nach wie vor die Verantwortung hat, Dinge anzusprechen und das Bewusstsein für wichtige Themen zu schärfen. Vor allem, wenn wir an all diese verschiedenen Orte reisen. Für mich ändert sich also nichts."

Auch Verstappen und Norris dagegen

Hamilton reagierte damit zum ersten Mal auf die Entscheidung der FIA vom Dezember 2022, als der Weltverband ankündigte, das Reglement anzupassen und den Fahrern "politische, religiöse oder persönliche" Äußerungen oder Kommentare ohne Genehmigung zu verbieten. Der Brite hat damit unmissverständlich klargestellt, dass er sich durch das Verbot der Formel-1-Dachorganisation nicht zum Schweigen bringen lassen wird. Er deutete auch an, dass er dies auch unter Androhung sportlicher Strafen weiterhin tun würde.

Die Haltung des politisch engagierten und für die Bewegung Black Lives Matter einstehenden Hamiltons konnte zwar erwartet werden. Sie bedeutet dennoch einen schweren Schlag für den Versuch der FIA, die öffentlichen Äußerungen der Fahrer zu regulieren. Denn der bekannteste Weltstar des Sports und siebenfache F1-Champion reiht sich nun in eine Gruppe von Fahrern ein, die gegen die Entscheidung Einspruch erhoben haben. Darunter Weltmeister Max Verstappen und McLaren-Pilot Lando Norris, der am Montag erklärte, er werde sich möglicherweise auch um den Preis von Geldstrafen über die Regel hinwegsetzen.