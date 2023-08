Nico Hülkenberg fährt mindestens ein weiteres Jahr als Stammfahrer in der Formel 1. Der Rennstall Haas stattet den Deutschen mit einem Vertrag für die Saison 2024 aus. Auch Kevin Magnussen bekommt Planungssicherheit. Haas setzt damit auf die Erfahrung von zusammen 346 F1-Einsätzen.

Nico Hülkenberg fühlte sich sofort heimisch. In Zandvoort konnte sich der deutsche Formel-1-Pilot in fließendem Niederländisch verständigen, an der Strecke in den Dünen ist ihm aus alten Zeiten ohnehin vieles vertraut. Vor allem aber das Wiedersehen in der Garage des Haas-Rennstalls nach der vierwöchigen Sommerpause fiel dieses Mal noch herzlicher als gewohnt aus - es gab schließlich einen Grund zum Feiern.

Für mindestens ein weiteres Jahr hat Hülkenberg sein sportliches Zuhause gefunden. Am Donnerstag verkündete Haas sein Line-up für die Saison 2024 und die verlängerte Zusammenarbeit mit Hülkenberg. Auch im nächsten Jahr wird der 36-Jährige dem Rennzirkus der Königsklasse angehören, es wird sein elftes Jahr als Stammpilot. Im zweiten Cockpit setzt Haas auf Kontinuität: Der Däne Kevin Magnussen bleibt Hülkenbergs Teamkollege.

Haas setzt auf viel Erfahrung von zusammen 346 Formel-1-Einsätzen. "Nico hat sich ohne viel Lärm eingefügt und sich als wertvolles Mitglied des Teams erwiesen. Er hat bald 200 Starts in der Formel 1, und wir sind sehr froh, dass wir von dieser Erfahrung hinter dem Steuer profitieren können", sagte Teamchef Günther Steiner. Auch Hülkenberg freute sich über Klarheit in der Karriereplanung. "Es ist schön, die Dinge für die nächste Saison frühzeitig zu regeln und sich auf die Rennen und die Verbesserung der Leistung zu konzentrieren", sagte er: "Wir treten in einem sehr engen Mittelfeld an, und ich freue mich, die gemeinsame Reise fortzusetzen."

Hülkenberg war zur laufenden Saison als Stammfahrer in die Königsklasse zurückgekehrt. Bei Haas ersetzte er Mick Schumacher, der seinerseits derzeit Ersatzfahrer bei Mercedes ist. Zuvor war "Hulk" als Ersatz für Aston Martin im Einsatz. Geht alles glatt, durchbricht er im Oktober beim Großen Preis von Mexiko die Schallmauer von 200 Grand-Prix-Starts. Bei Haas hat Hülkenberg oft viel aus dem zu selten optimalen Paket gemacht. Vor dem Großen Preis der Niederlande am Sonntag belegt er mit neun Punkten WM-Platz 14. Mit dem siebten Platz beim Großen Preis von Australien im April hat Hülkenberg für das bislang beste Haas-Ergebnis der Saison gesorgt.

Auch in den Qualifyings war er immer wieder stark. "Nico hat sich dort übertroffen. Sechsmal schaffte er es ins Q3. Er ist seit 2019 keine komplette Saison in der Formel 1 gefahren. Das zeigt, wie professionell er ist und wie er physisch auf sich achtet", sagte Steiner, der von einer "extrem soliden Fahrerpaarung" sprach. In Zandvoort sollen möglichst weitere WM-Punkte dazukommen. Hülkenberg will Kapital aus dem halben Heimvorteil ziehen. "Ich bin in der Nähe der Grenze zu den Niederlanden aufgewachsen, habe dort schon zu Karting-Zeiten viel Zeit verbracht und mit Niederländern zusammengearbeitet", sagte Hülkenberg, "ich habe viele gute Erinnerungen. Ich freue mich darauf, die Strecke in Zandvoort erstmals in einem Formel-1-Wagen zu fahren."