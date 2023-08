Der ehemalige Formel-1-Superstar Sebastian Vettel beginnt damit, Autokilo­meter aufzuschreiben, jeden Flug, jede Nächtigung. Und kommt zu einem Ergebnis, das er so nicht erwartet hat. Die Konsequenzen aus dieser Bilanz bestimmen sein jetziges Leben.

Als Sebastian Vettel vor einigen Jahr begann, seinen CO2-Abdruck zu messen, erlebte der ehemalige Formel-1-Pilot eine böse Überraschung. In einem Interview des "Red Bulletin" verriet der 36 Jahre alte Heppenheimer, zu welchen Ergebnissen er damals kam - und was diese bei ihm auslösten. Er habe Autokilo­meter aufgeschrieben, jeden Flug, jede Nächtigung. "Diese Zahl im Vergleich zu der von Otto Normalverbraucher zu sehen, hat mich von den Socken gehauen!", sagte er.

Auf Nachfrage erklärte er: "Begonnen habe ich bei 400 Tonnen - nur in Zusammenhang mit der F1. Zum Schluss war ich auf 60 Tonnen runter." Laut dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz lag der Kohlenstoffdioxid-Fußabdruck pro Kopf in Deutschland zu Beginn dieses Jahres bei 10,5 Tonnen. Vettel betonte, dass er damals Maßnahmen ergriffen habe, um den Wert von 400 Tonnen zu senken. Bekanntermaßen reiste er in den vergangenen Jahren seiner Karriere mit dem Auto und per Zug zu Rennen.

Vettel findet Freude im Verzicht

"Der Großteil der Reduktion war das Weglassen von Flügen", sagte er im Interview. "Ich möchte keinem etwas vorschreiben oder mich als Engel darstellen, aber so habe ich bei mir selbst begonnen. Dieser Schritt fühlte sich null nach Verzicht an, sondern als völlig logisch - wie auch alle anderen kleineren, die ich parallel gesetzt hatte. Ich fühlte mich sehr zufrieden." Er habe es auch genossen, Dinge zu sehen, die er im Flugzeug verpasst hätte: "Der vermeintliche Verlust von Zeit ist kein eigentlicher Verlust, habe ich gemerkt."

Vettel ist seit Jahren bekannt dafür, dass er sich für Themen wie Menschenrechte, Gleichberechtigung oder auch Nachhaltigkeit und Umweltschutz einsetzt. Als langjähriger Formel-1-Pilot, der unter anderem viermal die WM gewann, begleitete ihn dabei auch immer Kritik. Er hatte seine Karriere nach der Saison 2022 beendet, vor allem auch, weil er mehr Zeit mit seiner Familie haben will. Vettel hat mit seiner Ehefrau drei Kinder und lebt auf einem ehemaligen Bauernhof in der Schweiz.

Auf die Frage, ob er die Welt besser machen wolle, entgegnete Vettel: "Generell schaue ich nach vorn. Das kommt aus meiner Zeit im Sport: Wie können wir uns verbessern? Ich bin viel zu klein, um aufzubrechen und die Welt zu retten, und die Welt ist dafür viel zu groß. Aber ich finde Aufgaben, die mich begeistern."