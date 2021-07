"Es ist so unglaublich schmerzhaft"

Die Fußball-Europameisterschaft ist vorbei und sie endet mit einem Thriller. Oder einem Drama, je nach Sichtweise. Entsprechend gegensätzlich fallen die Reaktionen auf Italiens Titelgewinn aus. In England regiert eine Mischung aus Stolz und Trauer, in Italien sind die Emotionen klarer.

Roberto Mancini (Trainer Italien): "Wir haben ein frühes Tor kassiert, aber wir haben reagiert und den Sieg verdient. Wir freuen uns, ich hoffe, dass die Menschen in Italien feiern."

Gareth Southgate (Trainer England): "Wir sind unglaublich enttäuscht. Die Spieler haben alles gegeben, was sie konnten. (...) Aber wir dürfen uns keine Vorwürfe machen, es war eine Freude, mit ihnen zu arbeiten. Sie haben sich weiter entwickelt als wir seit langem, aber heute Abend ist es unglaublich schmerzhaft in der Umkleidekabine. Es liegt an mir. Ich habe die Elfmeterschützen aufgrund ihrer Leistungen im Training ausgewählt, und niemand ist auf sich allein gestellt. Wir haben als Team gewonnen und verlieren als Team. Wenn es um das Elfmeterschießen geht, liegt es allein an mir."

"Wir waren spektakulär"

Gianluigi Donnarumma (Italien): "Wir sind außergewöhnlich gewesen, wir sind super-glücklich. Wir haben gesagt, es fehlt ein Zentimeter, wir haben es geschafft. Es ist eine unglaubliche Sache, wir sind eine fantastische Mannschaft und verdienen es alle. Wir geben niemals auf, auch wenn wir ein frühes Gegentor kassieren. Es war nicht leicht, sie haben gut verteidigt. Aber wir waren spektakulär, wir waren grandios."

Leonardo Bonucci (Italien): "Ein historisches Tor. Ein Traum, der wahr geworden ist. Wir haben daran geglaubt seit Beginn der Vorbereitung. Es war etwas anders als sonst. Wir haben uns gegenseitig Sicherheit gegeben, waren eine wirkliche Gruppe. Wir genießen das jetzt nur, so viele Menschen sind schon vor der Siegerehrung gegangen. Sie haben gedacht, der Pokal würde hier in London bleiben, jetzt kommt er nach Rom. Italien hat mal wieder eine Lektion erteilt. Wir sind 34 Spiele ungeschlagen. Wir wussten, wenn wir das tun, was wir können, bringen wir den Pokal nach Hause."

"Es ist wunderschön"

Giorgio Chiellini (Italien): "Wir haben gewonnen, wir haben gespürt, dass etwas Magisches in der Luft lag. Wir haben es verdient, ganz Italien hat es verdient. Es war ein unglaubliches Gefühl. Danke an alle, die Teil dieser Reise in den vergangenen drei Jahren waren. Genießen wir es einfach, es ist wunderschön. Der Schlüssel war es, Fußball zu spielen und Spaß zu haben. Auch wenn wir ein frühes Tor kassiert haben, haben wir den Rest der Partie dominiert. Wir haben Geschichte geschrieben, genießen wir es. Morgen wollen wir mit allen Italienern feiern."

Emerson (Italien): "Das war ein wunderschöner Abend, wir haben uns auf diesen Moment so gefreut. Ab dem ersten Tag hatten wir die Hoffnung zu siegen, jetzt wollen wir nur noch feiern. Wir haben nicht nachgelassen, unser Spiel gespielt. Das ist die Kraft Italiens, wir haben gekämpft und geschwitzt bis zur letzten Sekunde."

Federico Bernardeschi (Italien): "Ich habe dieses Jahr sehr viel gelitten, es war keine leichte Saison für mich. Wenn du so eine Saison spielst, ist es manchmal kompliziert. Ich muss mich bei allen bedanken, die immer an mich geglaubt haben, auch wenn es nicht gut lief. Wir sind auf dem Dach Europas, es hätte nicht besser zurückgezahlt werden können. Ich will jetzt den Abend genießen, diese Sache. Man kann die Gefühle nicht beschreiben. Ein wirklich unbeschreibliches Gefühl."

"Sie haben wie Helden gespielt"

Harry Kane (England): "Es ist das schlimmste Gefühl, wenn man verliert. Es war ein fantastisches Turnier von uns. Wir müssen den Kopf oben behalten. Aber natürlich tut es weh, es tut sehr weh. Jeder kann einen Elfmeter schießen. Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen. Wir werden daran wachsen. Wir sind extrem stolz auf das, was wir als Gruppe erreicht haben. Wir haben uns seit Russland verbessert - und jetzt machen wir damit weiter."

Boris Johnson (britischer Premierminister, via Twitter): "Das war ein herzzerreißendes Ergebnis zum Ende der EM, aber Gareth Southgate und seine Mannschaft haben wie Helden gespielt. Sie haben die Nation stolz gemacht und verdienen große Anerkennung."

Mario Draghi (italienischer Premier, via Twitter): "Die Azzurri, angeführt von Trainer Roberto Mancini, haben einen außergewöhnlichen Teamgeist gezeigt und mit großer Persönlichkeit gespielt. Die Trophäe kehrt nach mehr als 50 Jahren nach Italien zurück."

Prinz William (FA-Präsident, via Twitter): "Ihr seid alle so weit gekommen, aber traurigerweise war dieser Tag nicht unser. Ihr könnt alle hoch erhobenen Hauptes gehen, seid stolz auf euch."