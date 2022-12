Lionel Messi ist bei seiner letzten Weltmeisterschaft auf einem guten Weg: Nach einem schwachen Start ist die argentinische Nationalmannschaft längst im Turnier angekommen. Der Superstar hat den WM-Titel wieder im Blick - und mit ihm einen "deutschen" Rekord.

Nach dem ersten Spiel Argentiniens bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar herrscht im Land des zweimaligen Weltmeisters Aufregung, in Teilen Panik: 1:2 geht der Auftakt in die Hose, Fußball-Zwerg Saudi-Arabien bringt die Mannschaft Lionel Messis mit einem Doppelschlag nach der Pause an den Rand des Vorrunden-Aus. Und damit nahe an eine nationale Katastrophe. Doch mit einem nervösen Sieg gegen Mexiko und einem souveränen Erfolg über Polen repariert der Titelfavorit die Sensationspleite schnell wieder. Spätestens seit dem nicht überragenden, aber eben doch erfolgreichen Achtelfinale gegen Australien (2:1) ist man wieder auf Kurs: Argentinien steht im Viertelfinale.

Die erfolgreichsten WM-Torschützen im Überblick 1. Miroslav Klose 2002-2014 16 Tore 2. Ronaldo (Brasilien) 1998-2006 15 3. Gerd Müller 1970-1974 14 4. Just Fontaine (Frankreich) 1958 13 5. Pelé (Brasilien) 1958-1970 12 6. Sandor Kocsis (Ungarn) 1954 11

6. Jürgen Klinsmann 1990-1998 11 8. Grzegorz Lato (Polen) 1974-1982 10

8. Gary Lineker (England) 1986-1990 10

8. Thomas Müller 2010-2022 10

8. Gabriel Batistuta (Argentinien) 1994-2002 10

8. Helmut Rahn 1954-1958 10

8. Teofilo Cubillas 1978-1982 (Peru) 10 14. Kylian Mbappé (Frankreich) * 2018-2022 9

14. Lionel Messi (Argentinien) * 2006-2022 9

14. Christian Vieri (Italien) 1998-2002 9

14. Eusebio (Portugal) 1966 9

14. Roberto Baggio (Italien) 1990-1998 9

14. Karl-Heinz Rummenigge 1978-1986 9

14. David Villa (Spanien) 2006-2014 9

14. Paolo Rossi (Italien) 1978-1986 9

14. Jairzinho (Brasilien) 1970-1974 9

14. Uwe Seeler 1958-1970 9

14. Ademir (Brasilien) 1950 9

14. Vava (Brasilien) 1958-1962 9 Kursiv: noch aktive Spieler

Maßgeblich dafür verantwortlich ist Lionel Messi: Der erzielte gegen die "Socceroos" bei seiner fünften Weltmeisterschaft erstmals ein Tor in der K.-o.-Runde, damit steht der 35-Jährige jetzt bei drei Treffern in Katar. Mit dem Linksschuss, der Argentinien gegen Außenseiter Australien in Führung brachte, lies Messi Diego Maradona hinter sich, der im Laufe seiner großen Karriere achtmal bei Weltmeisterschaften traf.

Messi, dessen Karriere in der Albiceleste lange unter keinem allzu guten Stern stand, bis er sein Land im vergangenen Jahr zum ersten Mal seit Jahrzehnten zum Sieg bei der Copa América führte, stellte seine persönliche Statistik jetzt auf neun. Die meisten WM-Tore für Argentinien erzielte - Stand jetzt - aber ein anderer: Gabriel Batistuta, Zeitzeuge und kongenialer Torjäger an der Seite Maradonas, traf 1986, 1990 und 1994 zehnmal. Der "ewige" Rekord scheint auch für einen Lionel Messi unerreichbar zu sein: Miroslav Klose erzielte bei seinen vier WM-Teilnahmen zwischen 2002 und 2014 16 Treffer. Drei Spiele hat Messi, der vielleicht beste Spieler seiner Zeit, der in 169 Länderspielen 94-mal für die Albiceleste traf, maximal noch, um Klose seinen Rekord abzuluchsen. "Wird das meine letzte WM sein? Ja, sicherlich", hatte der argentinische Superstar vor dem Start des Turniers verkündet.

Einen anderen "deutschen" Rekord würde Messi dagegen gerne mitnehmen - und er ist auch in Sichtweite: Mit 25 Spielen bei WM-Endrunden ist Deutschlands Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus alleiniger Rekordhalter in dieser Kategorie. Messi machte beim 2:0 gegen Polen sein 22. WM-Spiel für Argentinien, nun steht er vor dem Viertelfinale bei 23. Mit dem Spiel gegen die Niederlande am Freitag (20 Uhr) zieht "La Pulga" mit Miroslav Klose gleich und lässt Italiens Legende Paolo Maldini hinter sich. Der Halbfinaleinzug würde einem gesunden Lionel Messi zwei weitere Duelle in Katar garantieren. Das Endspiel am 18. Dezember wäre das 26. WM-Spiel Messis. Es wäre ein neuer Rekord für die Ewigkeit.