Portugals Traum vom WM-Titel ist geplatzt - und zwei Stars machen Schiedsrichter Tello mitverantwortlich. Routinier Pepe sieht die Leistung Tellos sogar als Ergebnis einer Verschwörung zu Gunsten Argentiniens.

Portugals Fußball-Nationalspieler haben nach dem Aus im WM-Viertelfinale heftige Kritik an der Leistung von Schiedsrichter Facundo Tello geäußert. "Jeden unserer Spielzüge haben sie mit Fouls unterbrochen, aber der Schiedsrichter hat kaum eingegriffen", sagte Innenverteidiger Pepe nach dem 0:1 im Al-Thumama Stadion in Doha. "Es ist inakzeptabel, dass ein argentinischer Schiedsrichter unser Spiel pfeift. Vor allem, nachdem sich Messi beschwert hat. Der Schiri war nicht der richtige Mann für das Spiel."

Was dem Routinier und Europameister von 2016 besonders aufstieß: "Acht Minuten Nachspielzeit sind viel zu wenig! Die haben die ganze Zeit nur auf Zeit gespielt. Und dann nur acht Minuten?! Die zweite Hälfte haben wir nur rumgestanden. Wir haben gespielt, die haben den Ball nur rumliegen lassen." Dann präsentierte der Routinier, der sein Team statt des Superstars Cristiano Ronaldo als Kapitän aufs Feld geführt hatte, einen implizierten Schiebungsvorwurf: "Nach dem, was ich heute gesehen habe, können sie den Titel jetzt an Argentinien vergeben."

Lionel Messi, der am Vorabend nach einem nervenaufreibenden Spiel gegen die Niederlande (4:3 im Elfmeterschießen) den Halbfinaleinzug perfekt gemacht hatte, schimpfte nach dem Spiel: "Ich war ziemlich verärgert", sagte Messi, "ich möchte nicht über den Schiri reden, weil man dann sofort bestraft wird, aber die Leute haben gesehen, was passiert ist." Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz (Spanien) hatte 16 Gelbe Karte und eine Gelb-Rote Karte beim Elfmeterschießen für den Niederländer Denzel Dumfries gezückt. Der Weltverband FIFA müsse dies analysieren, "sie können nicht einen Referee in einem so wichtigen Spiel aufbieten, wenn er den Anforderungen nicht gerecht wird".

"Acht Minuten Nachspielzeit halte ich für fair", fand Weltmeister Christoph Kramer im ZDF, Experten-Kollege Per Mertesacker war erstaunt: "Ich war eher baff, dass er diese Meinung hatte. Das sind Zeichen von richtig schlechten Verlierern."

"Schiri? Ich denke das nicht"

Auch Portugals Mittelfeldspieler Bruno Fernandes kritisierte die Ansetzung von Facundo Tello: "Ich finde es sehr merkwürdig, dass bei uns ein Schiedsrichter pfeift, dessen Nation noch im Turnier ist", sagte der 28-Jährige. Es sei sehr komisch, dass keine portugiesischen Schiedsrichter für die WM nominiert worden seien, "weil wir Champions-League-Schiedsrichter haben. Und dieser Schiedsrichter pfeift nicht Champions League", sagte der Profi von Manchester United.

Der Argentinier Tello gab bis zur 70. Minute keine Gelbe Karte, in der Schlussphase flog dann der eingewechselte Marokkaner Walid Cheddira nach zwei Gelben Karten innerhalb weniger Minuten vom Platz. "Der Torwart verzögert das Spiel, viele kleine Fouls, aber der Schiedsrichter gibt keine Gelbe Karte", sagte Pepe. "Der Schiri hat nicht gut gepfiffen, vor allem in der zweiten Halbzeit."

Portugals Trainer Fernando Santos wollte die Schuld für das Aus allerdings nicht beim Unparteiischen suchen. "Schiri? Ich denke das nicht. Er hätte in einigen Situationen Foul pfeifen können, aber allgemein denke ich das nicht. Wir hätten mehr tun können, das haben wir nicht geschafft, dafür sollten wir nicht den Schiedsrichter verantwortlich machen." Pepe selbst hatte wenige Minuten vor Schluss per Kopf aus kurzer Distanz die große Chance auf den Ausgleich vergeben.