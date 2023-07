Die Weltmeister von 1990 treffen sich, um an den großen Erfolg von vor 33 Jahren zu erinnern. Der Teamchef von damals ist jedoch nicht dabei: Franz Beckenbauer muss aus gesundheitlichen Gründen passen.

Auf den Tag genau vor 33 Jahren wurden sie Weltmeister, die deutschen Fußballer. Zum Jubiläum am Samstag, dem 8. Juli, traf sich die deutsche Nationalmannschaft nun am Chiemsee. Initiiert und organisiert wurde die Zusammenkunft von Heidi Beckenbauer, ihr Ehemann Franz war damals Teamchef der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes. Die Bilder seines Spaziergangs auf dem Rasen des Olympiastadions in Rom nach dem 1:0-Sieg im Finale gegen Argentinien gehören zu den bekanntesten der deutschen Sport-Historie - beim Wiedersehen am Chiemsee allerdings fehlte der 77-Jährige.

Gesundheitliche Gründe werden dafür genannt, ohne diese genauer zu benennen. Der einstige Weltklassefußballer hat sich jedoch bereits seit längerem weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, auch wegen jener gesundheitlichen Einschränkungen. So hatte Beckenbauer etwa zum Jahreswechsel auf eine Reise zur Beerdigung der brasilianischen Ikone Pelé verzichtet, die Ende 2022 nach langer und schwerer Krankheit verstorben war. "Ich würde es gerne tun, aber einen so langen Flug lässt meine Gesundheit leider nicht zu", hatte der Europameister von 1972 und Weltmeister von 1974 damals in einer selten gewordenen öffentlichen Äußerung dazu gesagt.

Ende vergangenen Jahres hatte Beckenbauer außerdem Einblick in seine Verfassung gegeben. "Das letzte Mal war ich vor einem Jahr in einem Stadion. Wissen Sie, das ist ganz schön anstrengend", sagte er damals der Zeitschrift "Bunte", und "jeder fragt mich, wie es mir geht, und ich muss dann jedem das Gleiche sagen." Auf einem Auge habe er "einen sogenannten Augeninfarkt" erlitten, so Beckenbauer. "Rechts sehe ich leider nichts mehr. Damit komme ich klar. Und mit dem Herzen muss ich aufpassen." Der ehemalige Star des FC Bayern München leidet seit 2016 an Herzproblemen und erhielt seitdem drei Bypässe.

In Grassau am Chiemsee hatten sich nun 19 Spieler aus dem Kader von 1990 versammelt, neben Teamchef Beckenbauer fehlten von den damals Aktiven nur Bodo Illgner, Jürgen Kohler und Günter Hermann. Die Titelträger vom Weltturnier in Italien wünschen sich von der aktuellen deutschen Nationalmannschaft, dass sie bei der Heim-EM im kommenden Jahr an die Erfolge der Vergangenheit anknüpft. "Es muss gelingen, aus den vielen guten Spielern, die wir haben, eine starke Mannschaft zu bilden. Dann werden auch die Fans wieder mitziehen", sagte der ehemalige Weltfußballer Lothar Matthäus.