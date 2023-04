Benjamin Henrichs machte üble Nachrichten an sich öffentlich.

Benjamin Henrichs feiert erst mit seinem Klub RB Leipzig einen wichtigen Sieg. Dann zeigt der Nationalspieler, was der Erfolg auslöste: eine Tirade an heftigen, teils rassistischen Beleidigungen gegen den Verteidiger, dessen Familie und seinen Klub.

Fußball-Nationalspieler Benjamin Henrichs von RB Leipzig ist nach dem 2:0 im Pokal-Viertelfinale gegen Borussia Dortmund im Internet massiv rassistisch beleidigt worden. "Wir leben in einer Gesellschaft, wo jeder im Netz Hass und Rassismus verbreiten kann", schrieb der 26-Jährige mit dem Hashtag #traurigewahrheit auf Tiktok. Er teilte Auszüge aus persönlichen Nachrichten in den sozialen Medien, in denen er und seine Familie rassistisch und herabwürdigend beleidigt werden.

Dem Abwehrspieler, dessen Vater aus Deutschland kommt und die Mutter aus Ghana, wurden zudem Verletzungen gewünscht. Auch der Verein wurde angegangen. "Wir haben heute 2:0 im Pokal gewonnen gegen Dortmund und ich zeige euch jetzt mal, wie so meine DMs (persönlichen Nachrichten) aussehen nach so einem Sieg im Pokal. Viel Spaß", sagte Henrichs in dem Video.

Zuletzt hatten schon Thomas Müller, Leroy Sané und Leon Goretzka in einer ungewöhnlichen Aktion auf das Problem von Hass-Kommentaren im Internet aufmerksam gemacht. In einem auf diversen Social-Media-Kanälen veröffentlichen Video lesen die Profis des FC Bayern München echte Beleidigungen und Beschimpfungen von Internet-Usern vor.

"Halt besser dein unqualifiziertes Maul". "Früher war es Mia San Mia, heute nur noch Ausländer". "Ich spucke auf euch, ihr Missgeburten". "Möge euer Teambus brennen, ihr Versager". Die Sätze, die die drei Nationalspieler in dem Video vorlesen, sind teils schockierend. Manche Wörter mussten gar mit einem Piepton übertönt werden.