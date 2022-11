Als die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen im Sommer eine rauschhafte Europameisterschaft spielt, trägt eine Spielerin eine schlimme Nachricht mit sich: Torhüterin Ann-Katrin Berger erfährt von der Rückkehr ihrer Krebserkrankung.

Fußball-Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger hatte von ihrem erneuten Krebsverdacht bereits während der Europameisterschaft im Juli in England erfahren. "Abreisen kam nicht infrage", sagte die 32-Jährige vom FC Chelsea in einem "Kicker"-Bericht. "Ich habe mich von der ganzen Euphorie mitreißen lassen. Die EM fand für mich quasi zum richtigen Zeitpunkt statt, das hat mir so viel Freude bereitet. Es war eine schöne Ablenkung, denn auf dem Platz kann ich abschalten. Da zählt nur der Fußball."

Berger war bei der EM wie Almuth Schult Ersatzkeeperin hinter Merle Frohms. Eine routinemäßige Untersuchung kurz vor dem ersten Gruppenspiel der DFB-Frauen gegen Dänemark hatte Unregelmäßigkeiten im Blutbild ergeben, dann wurde ein geschwollener Lymphknoten entdeckt. "Da war mir klar, dass etwas nicht stimmte", sagte die gebürtige Göppingerin. Sie habe dann Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ins Vertrauen gezogen. Bei Berger war bereits 2017 Schilddrüsenkrebs diagnostiziert worden. Nachdem die Krankheit im Sommer zurückgekehrt war, hat sie sich einer Radiojodtherapie unterzogen. Ob diese erfolgreich war, erfährt sie erst Mitte Dezember.

Bereits Ende September war die frühere Potsdamerin auf den Platz zurückgekehrt. "Ich freue mich, wieder zu Hause in Kingsmeadow mit all unseren Fans zu sein. Vielen Dank für die großartige Unterstützung. Her mit dem Rest der Saison", schrieb die 31-Jährige vom FC Chelsea nach dem 2:0 (1:0)-Sieg gegen Manchester City auf Instagram. "Sie ist eine Soldatin. Sie hat sich zurückgekämpft. Und sie hat kein Gegentor zugelassen, das brauchte das Team", sagte Chelseas Trainerin Emma Hayes bei Chelsea TV. Berger gehört auch dem Aufgebot der deutschen Vize-Europameisterinnen für die beiden Länderspiele in den USA gegen die dortigen Weltmeisterinnen an diesem Freitag und Sonntag an.