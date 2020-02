Verwechslung in Online-Datenbank

Verwechslung in Online-Datenbank DFB erklärt Fußballer versehentlich für tot

Der DFB erklärt einen Spieler des Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg für tot. Ein Fehler, denn Dennis Lippert lebt. Die Panne ist offenbar eine Verwechslung mit traurigem Hintergrund. Mittlerweile hat der DFB den fehlerhaften Datenbank-Eintrag gelöscht und um Entschuldigung gebeten.

Der Deutsche Fußball-Bund hat Dennis Lippert, der für die Reserve des Zweitligisten 1. FC Nürnberg aufläuft, fälschlicherweise für tot erklärt. In seiner Online-Datenbank führt der DFB in Lipperts Spielerprofil das Geburtsdatum, den 20. Februar 1996, zwar richtig auf. Aber dahinter vermerkte der Verband in Klammern ein Todesdatum: 11. Juni 2019. Demnach wäre der 24-Jährige vor gut acht Monaten gestorben. Doch Lippert lebt. Vor einer Woche lief der Ex-Profi bei einem Trainingsspiel zwischen den Profis und dem Regionalligateam auf.

Die Panne hat einen traurigen Hintergrund. Dennis Lippert wurde verwechselt. Ein gleichnamiger und fast gleichaltriger Motorradfahrer starb nach einem Rennunfall an eben jenem 11. Juni 2019. "Ich habe von einem Journalisten davon erfahren. Ich wusste, dass ein Motorradsportler mit demselben Namen verunglückt ist. Dass der DFB das dann aber auf meinem Profil so kennzeichnet, habe ich nicht gewusst. Ich habe dann direkt nachgeschaut und das Todesdatum unter meinem Namen gesehen", sagte der Fußballer Lippert der "Bild-Zeitung". Mittlerweile hat der Verband den Fehler korrigiert.

Ein DFB-Sprecher erklärte: "Da ist einem unserer Dienstleister leider ein großer Fehler unterlaufen, der uns leid tut. Wir vom DFB haben uns auch direkt bei Herrn Lippert gemeldet und um Entschuldigung gebeten. Wir werden ihn zu einem unserer nächsten Länderspiele einladen." Lippert absolvierte 2017 sechs Zweitligaspiele für die Nürnberger Profis, dann riss er sich das Kreuzband. Nach langer Pause läuft er jetzt für die zweite Mannschaft auf, ist in dieser Saison allerdings noch ohne Einsatz in der viertklassigen Regionalliga Bayern.