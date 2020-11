Steffen Freund distanziert sich vom Vorwurf des Rassismus - der wird ihm gemacht, weil er sich im Fernsehen über Undiszipliniertheiten von Schalke-Profis äußert. Noch in der Sendung stellt er seine Sicht der Dinge klar, auch der Klub aus Gelsenkirchen äußert sich.

Aussagen von Ex-Nationalspieler Steffen Freund in der Sport1-Sendung "Doppelpass" haben für Verwirrung, Kritik und Widerspruch gesorgt. Der frühere Schalker Profi zog darin eine Verbindung zwischen Undiszipliniertheiten der Schalker Spieler Nabil Bentaleb und Amine Harit und deren Herkunft. Später entschuldigte Freund sich bei Twitter dafür, dass er sich "leider so missverständlich ausgedrückt" habe.

Über Bentaleb sagte Freund: "Er ist einer der besten Spieler dann auch. Im Endeffekt bei Schalke gelandet. Aber ist französisch-algerischer Herkunft. Charakter... Wenn sie einen Kaderplaner haben, muss man wissen, dass da auch eine Disziplinlosigkeit schnell kommt, wenn er nicht derjenige ist, der gesetzt ist." Es sei aber wichtig zu "malochen" auf Schalke. "Und dann bin ich eben bei Harit. Auch er kann das natürlich nicht mit seinen Wurzeln", sagte Freund. Harit ist ein in Frankreich geborener marokkanischer Nationalspieler. Beide Profis sind auf Schalke derzeit zum wiederholten Male suspendiert.

In derselben Sendung versuchte Freund später, seine Aussagen zu erklären. "Ich habe in den öffentlichen Medien gehört, dass das rassistisch rübergekommen ist. Das war so natürlich nicht gemeint", sagte der 50-Jährige. Jedoch spiele die Herkunft eine Rolle, wie man als Mensch aufwachse. "Und wie deine Mentalität ist. In Tottenham, wenn ihm das Spiel nicht gefallen hat, hat er das Spielfeld einfach verlassen", sagte Freund, der ebenso wie Bentaleb früher auch für die Spurs spielte.

Später schrieb Freund: "Jeder der mich und meine Karriere als Spieler und als Trainer ein wenig kennt, weiß, dass ich jede Form von Rassismus zutiefst verabscheue. Natürlich sind weder Hautfarbe, Glaube oder Herkunft für die Leistungen eines Spielers im Training und auf dem Platz entscheidend."

Der Sender RTL, für den Freund als Fußball-Experte im Einsatz ist, retweetete Freunds Distanzierung und erklärte außerdem: "Keine Chance dem Rassismus - ohne Wenn und Aber! Unsere Haltung ist da klar, deutlich und unmissverständlich. Umso wichtiger ist, dass Steffen sich unverzüglich und glaubhaft von seinen Äußerungen distanziert hat - wir kennen ihn als absolut integren Sportsmann!"

Der FC Schalke 04 bezog später per Twitter Stellung zu den Aussagen Freunds: "Die Denkpause für #Harit und #Bentaleb hat nichts mit deren Wurzeln zu tun! Sowas hat für uns grundsätzlich nichts mit der #Herkunft zu tun."