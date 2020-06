Rückkehr in Champions League

Rückkehr in Champions League Dreifacher Martial lässt Man United träumen

Mit einem Auge schielt Manchester United noch auf die Champions-League-Plätze. Die Pflicht erfüllt Manchester United dank eines fulminanten Dreierpacks von Anthony Martial gegen Aufsteiger Sheffield. Das harte Restprogramm des viertplatzierten FC Chelsea könnte den Red Devils in die Karten spielen.

Drei Tore von Anthony Martial wecken bei Manchester United Hoffnung auf den Champions-League-Einzug. Der französische Nationalspieler führte den englischen Fußball-Rekordmeister quasi im Alleingang zum 3:0 (2:0) gegen Sheffield United.

Man United rückte dank Martial (7./44./74.) beim Startelf-Comeback von Weltmeister Paul Pogba in der Premier-League-Tabelle bis auf zwei Punkte an den viertplatzierten FC Chelsea heran. Vor allem das harte Restprogramm der Blues, die noch gegen Manchester City, den FC Liverpool und Wolverhampton spielen, könnte den Red Devils in die Karten spielen.

Die Wolverhampton Wanderers (1:0 gegen AFC Bournemouth) bleiben United auf den Fersen. Mit einem 1:0-Auswärtssieg bei Norwich City darf auch der FC Everton noch von der Europa League träumen. Das Tor des Abends erzielte Innenverteidiger Michael Keane (55.). Im Tabellenkeller kam Aufsteiger Aston Villa nur zum einem 1:1-Unentschieden bei Newcastle United. Die Führung für die Hausherren erzielte Dwight Gayle (68.), Ahmed El Mohamady erzielte in der 83. Minute den Ausgleich.