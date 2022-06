Mit der PSV blüht er in diesem Jahr wieder auf und gewinnt in den Niederlanden den Pokal: Nun will wohl Eintracht Frankfurt Mario Götze zurück in die Bundesliga lotsen. Der Rio-Weltmeister soll eine Ausstiegsklausel besitzen, die Gespräche bereits laufen. Oder geht's doch nach Portugal?

Rio-Weltmeister Mario Götze könnte in die Bundesliga zurückkehren. Laut Informationen der "Bild"-Zeitung will Eintracht Frankfurt den Torschützen des WM-Finals 2014 ins Team holen. Erste Gespräche zwischen Spieler und Europapokalgewinner sollen schon geführt worden sein. Der 30-Jährige steht seit seinem Wechsel von Borussia Dortmund im Sommer 2020 bei der PSV Eindhoven unter Vertrag.

Da die Eintracht als Europa-League-Sieger für die Champions League qualifiziert ist, dürfte das Geld bei den Hessen ein wenig lockerer sitzen als sonst. Götze soll bei seinem aktuellen Verein eine Ausstiegsklausel besitzen und für vier Millionen Euro zu haben sein. Kreativität und Torgefahr im offensiven Mittelfeld könnte der Mannschaft von Oliver Glasner, die oft über die Außen in Persona von Filip Kostic kommt, durchaus gut gebrauchen, um variabler zu werden. Kostic soll zudem vor einem Wechsel zu Juventus Turin stehen, sodass Glasner den Spielstil seiner Elf möglicherweise verstärkt auf Götze zuschneiden könnte.

Vorteil Benfica?

Laut des Berichts ist der Wechsel des ehemaligen Dortmunders zur Eintracht aber noch nicht fix. Auch Benfica Lissabon gilt als sehr interessiert. Vorteil für die Portugiesen: Der von Götze geschätzte PSV-Trainer Roger Schmidt wird ab dem Sommer Benfica trainieren und er könnte seinem Coach folgen wollen. Schließlich war der Ex-Nationalspieler unter dem ehemaligen Leverkusen-Trainer in dieser Saison in Holland wieder aufgeblüht. In insgesamt 52 Pflichtspielen erzielte Götze zwölf Treffer und gab elf Torvorlagen.

Auch die PSV, immerhin niederländischer Pokalsieger in dieser Saison, möchte weiter mit Götze planen. PSV-Sportdirektor John de Jong sagte jüngst: "Kein Spieler hat gesagt, dass er gehen möchte, nicht einmal Mario. Das gibt uns ein gutes Gefühl für die nächste Saison." Nun scheint aber auch eine Rückkehr in die Bundesliga möglich. Die "Bild"-Zeitung spekuliert schon einmal, dass Götze in Frankfurt in die Riege der Topverdiener von über vier Mio. Euro Jahresgehalt aufsteigen würde.