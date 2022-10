Mann mit Pistole in Tiefgarage

Seine schnelle Reaktion bewahrt Mark van Bommel wohl vor Schlimmerem: Der frühere Fußballstar des FC Bayern schafft es gerade noch einem Überfall zu entkommen. Ein bewaffneter Mann lauert dem aktuellen Trainer von Royal Antwerpen in der Tiefgarage auf.

Schockmoment für Mark van Bommel: Der ehemalige Kapitän des deutschen Rekordmeisters Bayern München ist in der Nacht zu Dienstag in der Tiefgarage seiner Wohnung nur knapp einem bewaffneten Überfall entkommen. Die Polizei Antwerpen bestätigte entsprechende Medienberichte.

Als der 45-Jährige mit seinem Auto nach Hause gekommen sei, sei er von einem Mann mit Pistole in seiner Tiefgarage in Antwerpen erwartet worden, berichteten die Zeitungen "Gazet van Antwerpen" und "Het Laatste Nieuws".

"Indem ich schnell wieder umkehrte, konnte ich entkommen. Es war ein ziemlicher Schreck, aber zum Glück ging es gut aus", sagte van Bommel, der derzeit den belgischen Erstligisten Royal Antwerpen trainiert. Er habe bei seinem Porsche sofort den Rückwärtsgang eingelegt und sei dabei auf ein parkendes Auto geprallt, von dem die Alarmanlage ansprang. Der mutmaßliche Täter flüchtete daraufhin. Noch konnte er nicht gefasst werden.

Der Angreifer hatte es den Berichten zufolge möglicherweise auf den Porsche Panamera des Niederländers abgesehen. Am Mittwoch leitete van Bommel wieder das Training seiner Mannschaft. Eine Stellungnahme zu dem Vorfall lehnte er ab.

Fußballstars sind immer wieder das Ziel von Überfällen. Zuletzt hatten sich derartige Vorfälle beim FC Barcelona leicht gehäuft. Opfer waren unter anderem bereits Gerard Piqué und Robert Lewandowski. Ex-BVB-Profi Pierre-Emerick Aubameyang und dessen Frau Alysha waren Ende August in ihrem Haus bei Barcelona überfallen, mit Schusswaffen und Eisenstangen bedroht worden. Aubameyang war am Kiefer verletzt worden. Medienberichten zufolge seien Schmuck und weitere Wertsachen im Gesamtwert von rund 700.000 Euro entwendet worden. Im Anschluss an die Tat wechselte der Stürmer nach nur sieben Monaten zurück nach England, zum FC Chelsea.

Erst im September war bei Thomas Müller eingebrochen worden. Der Star des FC Bayern befand sich da mit seinem Klub beim Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona. Dabei seien "Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände im mittleren sechsstelligen Bereich" entwendet worden, hatte die Polizei mitgeteilt.