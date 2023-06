Embolo will in Berufung gehen

Embolo will in Berufung gehen Ex-Bundesliga-Profi wegen Drohungen verurteilt

"Er nutzte seine gesellschaftliche Stellung aus, um Angst zu machen", sagt die Richterin über Ex-Bundesliga-Profi Breel Embolo. Der frühere Gladbacher und Schalker wird in der Schweiz wegen Drohungen verurteilt. Er will in Berufung gehen und lästert nach dem Urteil über die Pressevertreter.

Der frühere Bundesligaprofi Breel Embolo ist von einem Gericht in Basel wegen Drohungen verurteilt worden. Hintergrund war eine Auseinandersetzung auf offener Straße, in die der Schweizer Fußball-Nationalspieler im Mai 2018 in Basel verwickelt war. Das Gericht setzte eine bedingte Geldstrafe von 45 Tagessätzen à 3000 Franken (rund 3050 Euro) fest. Die Strafe ist zur Bewährung ausgesetzt und muss nicht gezahlt werden, wenn Embolo sich nichts weiter zuschulden kommen lässt. Der Mittelstürmer spielte beim FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach, bevor er 2022 zur AS Monaco wechselte.

"Er nutzte seine gesellschaftliche Stellung aus, um Angst zu machen", sagte die Richterin bei der Urteilseröffnung. Embolo werde in Berufung gehen, bestätigte sein Anwalt vor Medienvertretern. Embolo war zur Verhandlung am Mittwoch erschienen und hatte gesagt, er habe niemanden bedrohen wollen. Sein Verteidiger hatte auf Freispruch plädiert. Der Urteilsverkündung am heutigen Donnerstag blieb Embolo fern.

Embolo war zusammen mit einem Freund mit zwei anderen Männern in Streit geraten. Dabei drohte Embolo nach Zeugenaussagen und Überzeugung des Gerichts mit Gewalt. Der Freund Embolos soll einem der Männer die Nase gebrochen haben. Er wurde neben einer Geldstrafe zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten auf Bewährung verurteilt.

Embolo hatte sich über eine Vorverurteilung durch die Medien beschwert. Eine Entschädigung, die er deshalb verlangte, lehnte das Gericht ab. Auf Instagram postete er ein Foto mit wartenden Kameraleuten vor dem Gericht, mit dem ironischen Satz: "Super Arbeit wieder mal" und lachenden Emojis.